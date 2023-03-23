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İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce "21-22 Mart Dezenformasyon Bülteni" yayımlandı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 12:06
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 21-22 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
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Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan, "İstanbul Deprem Erken Uyarı Sistemi (İDEUS) kabloları balıkçılar tarafından koparıldı, sistem çalışmıyor" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, Kandilli Rasathanesi tarafından işletilen sistemin sağlıklı şekilde çalıştığı bildirildi.

İDEUS'un, halka yönelik deprem erken uyarı sinyaliyle bir radyo istasyonu gibi yayın yapan sistem olmadığı vurgulanan bültende, böyle bir erken uyarı sinyalinin de bulunmadığı ifade edildi.

Bültende, İDEUS'un, meydana gelen bir deprem sonrasında ikincil afetlerin önlenmesine yönelik hizmet verdiği kaydedildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Çadırlara bağlanan sayaçlar 1 Haziran'dan itibaren geçmişe dönük okunacak ve haziran ayından sonra 6 ay boyunca her ay faturalara bu tutar da ek olarak yansıtılacak" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı aktarılan bültende, afetzedeler için AFAD koordinesinde kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından kurulan çadır/konteyner gibi geçici barınma alanlarına takılan sayaçlardan ölçülen elektrik tüketiminin, tamamen elektrik şebekesinin takibi ve işletilmesi amacına yönelik olduğu belirtildi.

Bültende, "Depremzedelere yönelik herhangi bir faturalandırma yapılması hiçbir şekilde söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.

"Atatürk Havalimanı pistine cami yapılıyor" iddiası

Bazı basın yayın organlarında "Atatürk Havalimanı pistine cami yapılıyor" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin de doğru olmadığı bildirilen bültende, iddiaya konu görüntülerdeki yapının cami olmadığına işaret edildi.

Görüntülerin, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi proje alanında yapılacak külliye konseptindeki alanın girişini gösterdiği belirtilen bültende, kuzey ve güney yerleşkede atölye, sergi salonları, lokanta, çarşı, millet kıraathanesi, aşevi gibi donatıların yer aldığı alanda, külliye konseptiyle geleneksel yaşam biçiminin yeniden canlandırılacağı kaydedildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "AFAD personeli bir depremzedeye taciz içerikli mesajlar gönderdi" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ifade edilen bültende, "İddiada AFAD personeli olarak anılan şahısla ilgili gerekli tüm incelemeler yapılmış, bu incelemeler neticesinde ismi geçen şahsın AFAD personeli olmadığı, bir üniversite öğrencisi olduğu tespit edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından 17 Mart 2023'te paylaşılan "Kilis'te ve Gaziantep'in bazı bölgelerinde süper hücre fırtınası yaşandı" görüntülerinin de gerçek dışı olduğu kaydedildi.

İddiaya konu görüntülerin, geçen yıl eylül ayında bazı Rus ve Fransız kullanıcılar tarafından paylaşıldığı aktarılan bültende, kullanıcıların, görüntülerin "Fransa'nın Montpellier kentinde çekildiğini" belirttiği vurgulandı.

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