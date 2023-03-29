Dezenformasyon Bülteni yayımlandı

Bültende, "Bakanların milletvekili adayı olmaları halinde, Anayasa Madde 76'ya uygun olarak görevden ayrılmış olmaları gerekir" iddiasına yer verilerek, bakanların devlet memuru olmadığı belirtildi.

Bakanların, Devlet Memurları Kanunu'na tabi olmadığı, kamu hizmeti yapan bakanların bir kamu kurum veya kuruluşunun memur statüsündeki kamu görevlisi sayılmadığı vurgulanan bültende, şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlar, yukarıda belirtilen nedenle Anayasa'da milletvekilliği adaylığı için istifa etmesi gerekenleri düzenleyen Madde 76/son hükmünde sayılmadıkları gibi Milletvekili Seçim Kanunu'nun 18'inci maddesinde adaylık için istifa etmesi gereken memurlar arasında da sayılmamıştır. Bakanlar, hukuk sistemimizde hizmet bakımından, 'işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri' arasında da yer almamaktadır. Yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan kamu görevlisi olmanın en önemli şartı o kişiyle devlet arasında bir istihdam ilişkisinin bulunmasıdır. Bakanlar, yürütme tarafından istihdam edilen kişiler değildir. Kamu görevine katılan siyasi kişilerdir. Dolayısıyla bakanlar, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlisi olmadığından Anayasa Madde 76/son hükmü ve Milletvekili Seçim Kanunu'nun 18'inci maddesine göre, istifa etmesi gerekenler arasında sayılan diğer kamu görevlilerinden de değildirler."

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Bor Karbür Fabrikası'nda üretim yok" iddiasının doğru olmadığı, Balıkesir'in Bandırma ilçesine kurulan Türkiye'nin ilk Bor Karbür Tesisi'nin 19 Mart 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldığı ve üretime başladığı anımsatıldı.

Tesisin üretim yaptığı anlara dair görüntülerin, iddiaların asılsız olduğunu ortaya koyduğu, Türkiye'nin, yıllık 1000 ton üretim yapması beklenen Bor Karbür Tesisi'nin açılışıyla dünyada bor karbür üreten 5 ülkeden biri olduğu vurgulandı.

Bültende, bazı basın yayın organlarında "Boğaziçi Üniversitesi'nde el konulan hayvan barınağı boşaltılıyor" iddiasıyla yer alan haberlerin manipülasyon içerdiği belirtildi. Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'ndeki köpeklerin yeni yapılan hayvan yaşam alanlarına taşınmasının ardından, iddiaya konu alanda da incelemeler yapıldığı, köpeklere son derece kötü koşullarda bakıldığı, temel hijyen kurallarının ihlal edildiği ve kanuna aykırı olarak veteriner gözetimi olmaksızın köpeklere enjeksiyonla ilaç tedavisi yapıldığı ve serum verildiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Ayrıca, ormanlık alanda izinsiz ocak yakıldığı, tehlikeli patlayıcı tüp bulundurulduğu, yangın riski oluşturulduğunun da tutanak altına alındığı aktarılan bültende, bakıcı olduğu iddia edilen kişinin, hayvan bakımı ile ilgili herhangi bir eğitiminin olmadığı ve ülkede çalışma izni bulunmayan bir Moldova vatandaşı olduğunun belirlendiği anlatıldı. Bu kişinin üniversite ile herhangi bir yasal bağı olmadığı halde kampüste izinsiz olarak 7/24 yaşadığı ve iddiada ismi geçen grup tarafından sigortasız olarak çalıştırıldığının anlaşıldığı vurgulandı.

Bültende, sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili "Fransa'da polis ülkede yaşanan adaletsizliğe karşı kelepçe atma protestosu düzenledi" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Fransız parlamentosunda oylanmadan kabul edilen emeklilik reformunu protesto eden vatandaşlar, sert polis müdahalesi ile karşılaşmıştır. 16 Mart 2023'te patlak veren protestolar devam etmektedir. Görüntülerin 'Polisin bu adaletsizliğe karşı kelepçe atma protestosu' sırasında çekildiği iddiaları doğru değildir. Haziran 2020'de kaydedildiği tespit edilen kelepçe atma protestosu, Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in polis ve ırkçılık karşıtı gösteriler sırasında yaptığı 'Irkçı olduğu belirlenen polisler derhal açığa alınacak' açıklamasına karşı Paris'in kuzeydoğu bölgesinde yer alan Bobigny'de düzenlenmiştir. Bakanın kendilerini desteklemediğini savunan tüm polis sendikaları ortak eylem kararı almış, karakollarının önünde ve ülkenin önemli noktalarında kelepçelerini yere atmışlardır."

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Ev kiralarına il il limit getiriliyor" iddiasının doğru olmadığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili herhangi bir çalışmasının bulunmadığı belirtildi.

Halihazırda TBMM'nin 8 Haziran 2022 tarihli Genel Kurulu'nda kabul edilen ve 11 Haziran 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanan Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4'üncü maddesinin Geçici 1'inci maddesi gereğince konut kira sözleşmelerinde kira bedelinin artışına ilişkin 1 Temmuz 2023'e kadar yüzde 25 oranında üst sınır uygulamasının geçerli olduğu anımsatıldı.