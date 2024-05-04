21. asrın Türk asrı olması için Akademik Mutabakat

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi ile Konya Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenlenen 7. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi sona erdi.

Bakü’de düzenlenen kongreye Millî Meclis Milletvekilleri Prof. Dr. Jale Aliyeva ile Müşfik Caferov, Devlet İktisat Üniversitesi rektör yardımcıları Doç. Dr. Farih Ahmedovu ve Saadet Qəndilova, T.C. Bakü Büyükelçik Müşavirileri Prof. Dr. Muhittin Macit ve İlhan Şen, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan, Selçuk Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Göküş, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şükrü Balcı, Düzenleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Haldun Soydal ve çok sayıda akademisyen, öğrenci, medya mensubu ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Kongre açılış konuşmasını yapan TUDİFAK Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüce, katılımcıları “Anadolu Selçuklu diyarından Büyük Selçuklu diyarına; Mevlana’nın diyarından Nizami Gencevi’nin diyarına; İstiklal Marşı şairi M. Akif Ersoy’un diyarından; ‘Çırpınırdı Karadeniz’ ve Azerbaycan Millî Marşı'nın şairi Ahmed Cevad'ın diyarına, ‘Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün diyarından ‘Bir Millet, iki devlet’ diyen Umum milli lider Haydar Aliyev’in diyarına hoş geldiniz” sözleriyle selamladı.

“Türk Dünyası, 300 milyon nüfusu, 2 trilyon dolarlık millî gelir, 1,2 milyar dolarlık dış ticaret hacmi, doğal zenginlik, insan gücü, yurtiçi yatırım stoku ve üretim kapasiteleriyle çok önemli bir sosyo-ekonomik potansiyele sahip” diyen Yüce, bu potansiyelin değerlendirilmesinde akademisyenlere büyük görev düştüğünü dile getirdi. Yüce, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yemin töreni sonrasında yaptığı tarihî konuşmasındaki “Ailemiz Türk Dünyasıdır” sözünü hatırlatarak bu sözün başta akademisyenler olmak üzere tüm aydınlara büyük bir görev yüklediğini ifade etti.

Yüce’nin ardından Prof. Dr. Jale Aliyeva, Müşfik Caferov, Doç. Dr. Farih Ahmedovu, kongre düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Ahmet Ay birer konuşma yaptı. Prof. Dr. Mustafa Ersöz’ün “Türk Dünyasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği: Geleceğe Yönelik Adımlar” konulu sunum yaptığı iki günlük kongrenin sonunda ortak sonuç bildirgesi yayımlandı.

Nihai amacı,“Türk dünyasının bilimsel kalkınması ve örnek iş birliği modelleri bilgi paylaşımının ve proje altyapılarının oluşturulması” olarak sıralanan kongreye 160’a yakın bildiri ve 5 ülkeden katılımcının yer aldığına vurgu yapılan bildirgede, “Tarihsel ve kültürel olarak yüzyıllardır et ve tırnak gibi birbirine kardeşçe bağlı iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek üniversiteler arasındaki akademik personel öğrenci değişimini bilimsel altyapı paylaşımını ortak projelerin hayta geçirilerek model oluşturulması gibi temel konuların belirlenmesini amaçlanmaktadır” denildi. “21. Asrın Türk asrı olabilmesi için Türk ülkelerinin bilimsel ve teknolojik altyapılarının güçlendirilmesi birbirleri arasında ağ oluşturulması gittikçe artan dijitalleşme araçlarının aktif olarak kullanılarak zaman ve mekândan da bağımsız sürekli bir aktif network oluşturulması önem arz etmektedir” ifadesine yer verilen bildirgede şöyle denildi:

“Türk dünyası ülkelerinin kedine göre farklı özellik ve üstünlüklerinin birbirine aktarılarak iş birliği modellerinin oluşturulması örnek belirlenen eğitim öğretim modellerinin oluşturulması ve başta AR-GE olmak üzere birçok alanda yenilikçi proje ve fikirlerin aktarılması hedeflenmektedir. Böylelikle zamanın ruhu olan bilgi ve teknolojinin ülkeler arasında transferi ve aktarılması sağlanabilecektir. Oluşturulan bu bilgi katma değeri Türk dünyasının gelişimi ve ekonomik dönüşümünde temel sıçrayışı sağlayabilecektir. Bugün itibarıyla 2 trilyon dolar GSMH düzeyinde Türk ülkelerinin orta ve uzun vadede daha büyük bir ekonomik potansiyele ulaşacağı katidir. İki ülke arasındaki dünden bugüne ve yarına büyük bir ruh ve kuvvetle süregelen bu kardeşliğin daha da büyüyerek gelişeceğine inanıyoruz.”