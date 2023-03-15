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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili "13-14 Mart Dezenformasyon Bülteni" yayımlandı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 10:28
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
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Bültende, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyareti öncesi Türk bayrakları Ankara'nın talimatıyla kaldırıldı", "Saadet Partisi'nin Malatya'da kurduğu aşevi, Malatya Valiliği tarafından kapatıldı", "AFAD, can pazarında vinç ticareti yapmış: Vatandaşlar vincin çalıştığı her saat için 10 bin lira ödüyor", "Orman Genel Müdürlüğü 48 ilde personel alacak", "Türkiye'de ekmek, makarna, salça ve meyve suyu gibi ürünlere un kurdundan elde edilen toz katılıyor" iddialarına yer verildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyareti öncesi Türk bayrakları Ankara'nın talimatıyla kaldırıldı" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından mezarlığa asılan büyükşehir flamaları sökülürken, Hatay Valiliğince yapılan prefabrik mescide asılı Türk bayraklarının da söküldüğü tespit edilmiştir. Durumu fark eden emniyet birimleri olaya müdahale ederek, Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından sökülen Türk bayraklarını yerlerine asmıştır. Ayrıca alana asılı Türk bayraklarını söken Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli hakkında Hatay Valiliği tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

"Saadet Partisi'nin Malatya'da kurduğu aşevi, Malatya Valiliği tarafından kapatıldı" iddiasının manipülasyon içerdiği vurgulanan bültende, söz konusu alanda geçici iş yerleri inşa edileceği için aşevi çadırının uygun başka bir alana taşınacağı, yeni yerinde faaliyetine devam edecek olan aşevinin kapatılmasının veya engellenmesinin söz konusu olmadığı bildirildi.

"Bedeli AFAD tarafından ödenecek şekilde görevlendirilmiştir"

"AFAD, can pazarında vinç ticareti yapmış: Vatandaşlar vincin çalıştığı her saat için 10 bin TL ödüyor" iddiasının da doğru olmadığı dile getirilen bültende, şunlar kaydedildi:

"11 ilimizin etkilendiği deprem sonrasında afet bölgelerinde toplam 272 bin 46 personel ve kamu ve özel sektörden toplam 18 bin 53 vinç, iş makinesi görev yapmıştır. Olağanüstü Hal Kanunu ile Afet Kanunu kapsamında, özel sektörden de ihtiyaç duyulan vinç, iş makinası, arazi aracı ve benzeri bedeli AFAD tarafından ödenecek şekilde görevlendirilmiştir. AFAD'a söz konusu haberdeki iddialarla ve olaylarla örtüşecek veya destekleyecek mahiyette bugüne kadar hiçbir şikayet, ihbar, duyum, bilgi veya belge gelmemiştir."

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Orman Genel Müdürlüğü 48 ilde personel alacak" iddiasının gerçek dışı olduğu belirtildi.

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak personel alımlarına ilişkin duyuruların, Genel Müdürlüğün web sitesi olan www.ogm.gov.tr adresi üzerinden yapıldığı bildirilen bültende, resmi kanallar dışında yapılan duyuru ve paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

"Türkiye'de ekmek, makarna, salça ve meyve suyu gibi ürünlere un kurdundan elde edilen toz katılıyor" iddiasının gerçek dışı olduğu kaydedilen bültende, "Türkiye'de, un kurdunun gıda olarak kullanımı yasaktır ve izin verilmesine yönelik bir çalışma bulunmamaktadır. Avrupa Komisyonu, un kurdu ve çekirgenin ardından cırcır böceğinin de gıdalarda belli miktarda kullanılabilmesine onay verse de Türkiye'de böyle bir uygulama söz konusu değildir." ifadesine yer verildi.

(Kaynak: AA)

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