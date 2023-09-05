Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılması planlanan Kabine toplantısı bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Toplantının ardından Erdoğan'ın alınan kararlar ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

İç ve dış siyasette yaşanan gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum da masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ziyareti, Tahıl Koridoru ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerin kabinede ele alınması bekleniyor.

Öte yandan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların ayrıntıları için bekleyiş devam ediyor.

GÖZLER ORTA VADELİ PROGRAM’DA

Ekonomide ise gözler Orta Vadeli Programa çevrildi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi. Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak. Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak.

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