Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısı saat 14.30 itibarıyla Beştepe'de başladı.

Toplantıda ana gündem maddesinin; emekli maaşlarına yönelik düzenlemeler olması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan kabine toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bir sunum gerçekleştireceği ifade ediliyor.

Kabinede bir diğer konuşulacak gündemin ise terörle mücadele olması bekleniyor. Toplantıda, terör örgütü ile mücadelede atılacak yeni adımlar ele alınacak.

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