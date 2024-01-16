Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısı saat 14.30 itibarıyla Beştepe'de başladı.

Toplantıda ana gündem maddesinin; emekli maaşlarına yönelik düzenlemeler olması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan kabine toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bir sunum gerçekleştireceği ifade ediliyor.

Kabinede bir diğer konuşulacak gündemin ise terörle mücadele olması bekleniyor. Toplantıda, terör örgütü ile mücadelede atılacak yeni adımlar ele alınacak.

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