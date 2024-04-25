Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı

8 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu parlamento seçimleriyle aynı zamana denk geliyor. Çarşamba günkü oylamanın neredeyse tam sonuçları, merkez sağ ana muhalefet koalisyonu VMRO-DPMNE tarafından desteklenen aday lehine güçlü bir kayma olduğunu gösterdi.

Oyların yaklaşık %92'si sayıldığında Gordana Siljanovska Davkova %40'ın biraz altında bir oranla açık ara öndeydi. Devlet Seçim Komisyonu'ndan açıklanan sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski yaklaşık %20'lik oy oranıyla seçimlerde ikinci sırada yer aldı.

Pendarovski'yi %13,6 ile etnik Arnavut azınlığın hükümet müttefiki adayı Dışişleri Bakanı Bujar Osmani takip etti. Seçime katılım oranı %49.75 olarak açıklandı.