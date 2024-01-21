Cumhurbaşkanlığı seçiminde 20 aday yarışacak

Senegal'de cumhurbaşkanlığı seçimi 25 Şubat'ta yapılacak.

Senegal'de 25 Şubat'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimi için Anayasa Konseyi tarafından belirlenen adaylar nihai liste üzerinden açıklandı. Ancak, belirli hukuki durumlar nedeniyle bazı önemli isimlerin adaylıkları reddedildi.

Karim Wade ve Vatandaşlık Sorunu: Eski Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade'nin oğlu Karim Wade, Fransız vatandaşı olması sebebiyle seçime katılamayacaklar listesinde yer almadı. Senegal anayasasına göre, cumhurbaşkanı adayları yalnızca Senegal vatandaşı olabilir.

Ousmane Sonko'nun Ceza Kararı: Muhalif lider Ousmane Sonko, Turizm Bakanı Mame Mbaye Niang'a hakaret davasında aldığı 6 ay ertelemeli hapis cezasının onanması nedeniyle adaylık başvurusu reddedildi. Sonko'nun yerine önerilen Bassirou Diomaye Diakhar Faye, seçim listesine dahil edildi.

Macky Sall'in Yerine Başbakan Amadou Ba: İki dönem cumhurbaşkanlığı yaptığı için aday olamayan Macky Sall'in yerine, iktidar koalisyonu Benno Bok Yakar'dan Başbakan Amadou Ba seçimlere katılacak.

Seçim için 93 aday adayı başvuruda bulunmuştu. Ancak, adayların hukuki durumları ve seçim kanunlarına uygunlukları gözetilerek belirlenen nihai liste, 20 adayı içermekte.

Senegal'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde belirlenen adaylar arasındaki hukuki süreçler ve itirazlar, ülkenin siyasi atmosferini etkilemekte. Seçim sonuçları merakla beklenirken, adayların politik geçmişleri ve vaatleri seçmenlerin dikkatini çekmekte.