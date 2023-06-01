Cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonucu açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur kesin sonuçlarını açıkladı.

Basın açıklamasında ikinci tur seçimine ilişkin kesin sonuçları aktaran Yener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplam 27 milyon 834 bin 589 oy aldığını, yüzde 52.18 oy oranına ulaştığı bildirdi.

Yener, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise 25 milyon 504 bin 724 oy aldığını, yüzde 47.82 oy oranına ulaştığını ifade etti.

İkinci oylamada katılım oranının toplam yüzde 84.15 olduğunu aktaran Yener, şunları ifade etti: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği anlaşılmış ve Resmi Gazete'ye gönderilmiştir."