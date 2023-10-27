Cumhuriyet tarihini koreografi ile anlattılar

Denizli'de meslek lisesi öğrencileri, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel hazırladıkları koreografide; Cumhuriyet tarihini Atatürk, TBMM, fabrika, köprü, uçak ve Togg figürleri ile anlattı.

KAYNAK: DHA
Cumhuriyet tarihini koreografi ile anlattılar

Karahasanlı Mahallesi'ndeki Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel koreografi hazırladı. 800 öğrencinin görev aldığı, Cumhuriyet'in kuruluşu ile başlayan ve 100'üncü yıla kadar gelişimini gösteren farklı koreografiler dikkati çekti. Öğrenciler, ilk olarak okulun bahçesinde bedenleriyle kalp ve Cumhuriyet'in doğumunu, daha sonra Atatürk'ü, ardından ilk meclisi canlandırdı. Cumhuriyet'in 10'uncu yılı fabrikayla, 50'nci yılı ise köprüyle anlatıldı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı da milli muharip uçağı KAAN ile ilk yerli ve elektrikli araç Togg'la canlandırıldı. Öğrencilerin performansı, klipe de yansıdı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilen 100'üncü Yıl Marşı eşliğinde hazırlanan klip, büyük beğeni topladı.

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