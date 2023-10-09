Cumhuriyet tarihinin 6'ncı kadın valisinin çarpıcı hikayesi. Morg kapısında hayatı değişti

Cumhuriyet tarihinin 6'ncı kadın valisi olan Hülya Kaya, çalışma hayatına hemşire olarak başlamış. Hülya Kaya, hayatının kırılma noktasını anlattı.

Cumhuriyet tarihinin 6'ncı kadın valisinin çarpıcı hikayesi. Morg kapısında hayatı değişti

Cumhuriyet tarihinin 6'ncı, Yalova'nın 3'üncü kadın valisi olan Hülya Kaya, hemşirelik yaparken 'hayatımın kırılma noktası' dediği olayı anlattı.

Posta’nın haberine göre, bugüne kadar 7 ilçede kaymakamlık, iki ilde vali yardımcılığı yapan, 18 Ağustos'ta Yalova Valisi olarak görevine başlayan Hülya Kaya, evli ve iki kız çocuğu annesi. Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde okurken bir yandan da hemşirelik yapan Kaya, 'hayatımın kırılma noktası' dediği olayı şöyle anlatıyor:

GECE NÖBET GÜNDÜZ OKUL

"Geceleri nöbet tutuyorum, gündüzleri okula gidiyorum. Hemşirelik mesleğini yaparken de hayata dair çok şey görmüş oluyorsunuz. İlk nöbetimde üç hastam vefat etti. Gözlerini kapıyorsun, çenesini bağlıyorsun, morg için hazırlıyorsun. Ailesini teselli ediyorsun. 18 yaşında. O gün şunu söyledim ben kendime, bunu yapabildiğine göre hayatta her şeyi yapabilirsin."

EŞİYLE BİSİKLETE BİNİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 4.5 yıl daire başkanlığı yapan Vali Kaya, yerel yöneticiliğin valilik profiline katkısı olduğunu söylüyor. Yalova'daki sorunları yerinde görüp çözebilmek için, kenti adeta adım adım geziyor. Sokakta vatandaşların, kafeteryalarda gençlerin beklentilerini dinliyor. En büyük zevki de eşiyle bisiklete binmek.

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