Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarında engellilerin zeybek oyunu duygulandırdı

Bartın'da gerçekleştirilen Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarında, tören alanına tekerlekli sandalyelerle çıkan otistik ve engelli bireylerin sergilediği zeybek oyunu, alandakileri duygulandırdı. Törende komandoların gösterileri ise izleyenleri coşturdu.

KAYNAK: İHA
Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarında engellilerin zeybek oyunu duygulandırdı

Bartın Ömertepesi futbol sahasında gerçekleştirilen tören, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın protokolün ve vatandaşların bayramının kutlaması ile başladı. Törende konuşan Vali Arslan, "Bugün bizler için çok özel ve onurlu bir gün. Bugün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk milletinin tabiatına ve şiarına en uygun idare' olarak ifade ettiği, geleceğimizin teminatı, yeniden dirilişimizin sembolü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlamanın haklı gururunu ve büyük sevincini yaşıyoruz. Türk milletinin en büyük bayramı Cumhuriyet Bayramımız ve Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun" dedi.

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ENGELLERİ BİR KEZ DAHA AŞTILAR

Şiirlerin okunduğu ve halk oyunları gösterisinin sergilendiği programda, Bartın Gündüzlü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile danışma Merkezi tarafından gerçekleştirilen gösteri büyük ilgi gördü. Gösteride Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Spor Kulübü Derneği üyesi olan otizmli ve engelli bireyler, zeybek oynadı. Tekerlekli sandalyeleri ile alana gelen engelliler ve otizmliler, sergiledikleri performans ile alandakileri duygulandırdı.

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Anaokulu öğrencilerinin gökyüzüne kırmızı beyaz balon bıraktığı programda, gençler ise jimnastik, tekvando, kick boks gibi çeşitli spor dallarında hünerlerini sergiledikleri gösteriler düzenledi. Gözü kapalı bir sporcunun yaptığı gösteri ise dikkatle izlendi.

DOSTA GÜVEN DÜŞMA KORKU VEREN KOMANDOLAR

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Programda Jandarma Özel Harekat komandolarının sergilediği gösteri de izleyicileri gururlandırdı. Tüfekleri ile yaptıkları hareketlerle izleyicileri coşturan komandolar, dosta güven, düşmana korku saldı. Komandolar gösteri sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.

Program tören geçidi ile sona erdi. Komandolar ile motorize jandarma ve polis ekiplerinin protokol önünden geçerken sergiledikleri performans da beğeni topladı.

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