Atatürk Lisesi öğrencilerinden Cumhuriyet'in 100. yılına özel vals gösterisi

Cumhuriyet 100. yaşını kutluyor. İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinin geleneksel vals gösterisi sergilendi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı Türkiye’nin çeşitli yerlerinde coşkuyla kutlanıyor.

GELENEKSELLEŞEN VALS 100. YILDA DA SERGİLENDİ

İzmir Atatürk Lisesi’nin öğrencileri tarafından sergilenen geleneksel vals gösterisi izleyenleri gururlandırdı. İzmir Atatürk Lisesi’nde her yıl 29 Ekim ve 19 Mayıs’ta öğrenciler tarafından sergilenen vals gösterisi Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında da ilgiyle izlendi.