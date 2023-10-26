Cumhuriyetin 100. yılı için koştular

Tuzla’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yıl özel koşusu düzenlendi. 5 kategoride yarışan 300 öğrenci dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

KAYNAK: İHA
Cumhuriyetin 100. yılı için koştular

Tuzla Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamalarına özel bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi’nin önünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl Koşusu düzenlendi. Tuzla Belediyesi ve İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen koşuya Tuzla Belediyesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Turgut Özcan, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kıyasıya yarıştılar

Erkek çocuklar, kız çocuklar, erkek yıldızlar, kız yıldızlar, erkek gençler ve kız gençler olmak üzere 5 kategoride düzenlenen koşuda, kategorilere göre en az 1 en fazla 3 kilometre koşuldu. Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullardan öğrencilerin katıldığı Cumhuriyet koşusunda, sporcular kıyasıya rekabet etti. Koşu sonunda dereceye giren öğrencilerin ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi.


Ödüller sahiplerini buldu

Yarışma sonrası kupa törenine geçildi. Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Turgut Özcan, Tuzla Belediyesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır dereceye giren sporcuları tek tek tebrik ederek, kupa ve madalyalarını teslim etti.

“Çok mutluyum, çok yoruldum ama değdi”

Cumhuriyet koşusuna Ulubatlı Hasan Ortaokulu’ndan katılan Umut Yılmaz, “Tuzla Belediyesi’nin düzenlediği 100’üncü yıl koşusuna geldim ve küçük erkekler kategorisinde birinci oldum. Çok mutluyum, çok yoruldum ama değdi. Diğer arkadaşlarıma başarılıyor diliyor, hepimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” dedi.


“Genç erkekler kategorisinde birinci oldum”

Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Muhammet Emin Bilici de, “Belediyemizin düzenlediği 100. yıl koşusuna hocalarımızla geldik. Genç erkekler kategorisinde birinci oldum. Buradaki atmosferi çok beğendik, kendimizi daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı’nı bu vesileyle kutluyorum” diye konuştu.

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