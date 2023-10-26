PTT’den Cumhuriyet'in 100. yılına özel pul: 29 Ekim'de tedavülde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT tarafından Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak tasarlanan pulların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tedavüle gireceğini bildirdi.

KAYNAK: AA
PTT’den Cumhuriyet'in 100. yılına özel pul: 29 Ekim'de tedavülde

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, PTT tarafından Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümüne özel olarak 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı Pulu' tasarlandığını ifade etti.

Ülke tarihi açısından yaşanan önemli gün ve olayların PTT tarafından yıllara sari basılan pullara yansıdığına dikkati çeken Uraloğlu, "PTT, 1923 yılından itibaren posta hizmetlerini oldukça modernleştirmiş ve kendi posta pullarını ustaca tasarlayarak tedavüle sunmayı başarmıştır. Posta pulları baskı teknolojilerinin gelişimiyle görsel açıdan zengin bir hale getirilmeye çalışılmakta, yıllardır vatandaşlarımızın sevgi ve hasret dolu mektuplarının üzerinde yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

pttden-cumhuriyetin-100-yilina-ozel-pul-29-ekimde-tedavule-sunulacak-yenicag.jpg

Uraloğlu, PTT tarafından Cumhuriyet'in 100. yılına özel 2 pul hazırlandığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"PTT tarafından özel olarak tasarlanan 7 bin 500 adet 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı' temalı seri numaralı blok anma pulu ile 100 bin adet 'Türkiye Yüzyılı' temalı blok anma pulu ve bu pula bağlı ilk gün zarfı ve Cumhuriyet'in ilanından bugüne kadar kuruluş yıl dönümlerinde tedavüle sunulmuş olan pulların görsellerinden oluşan kitapçığın bulunduğu portföy, bir asra damgasını vuracak."

Cumhuriyet'in ilanının belirli yıl dönümlerinde özel olarak tasarlanan pulların Ankara'da bulunan PTT Müzesi'nde sergilendiğini anımsatan Uraloğlu, "PTT tarafından basılan pullar, vatandaşlarımızın özenle yazılmış mektuplarında yer almasının yanı sıra basıldığı dönemin önemli olay ve gelişmelerini de gelecek nesillere aktaran tarihi bir belge niteliği de taşımaktadır. 29 Ekim'de Cumhuriyet'imizin ilanının 100. yılına özel tasarlanan Yüzüncü Yıl pullarımızı da müze koleksiyonumuza ekleyerek, vatandaşlarımızın ilgisine sunacağız." ifadelerini kullandı.

pttden-cumhuriyetin-100-yilina-ozel-pul-29-ekimde-tedavule-sunulacak-yenicag1.jpg

PULLARDA MEGA PROJELER YER ALIYOR

Uraloğlu, Bakanlık tarafından uygulamaya alınan birçok projenin de basılan pullara konu olduğuna işaret ederek, pullarda, Marmaray, Avrasya Tüneli, Çamlıca Kulesi, 1915 Çanakkale Köprüsü, hızlı tren gibi mega projelerin yer aldığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, 29 Ekim'de tedavüle sunulacak özel pulların, Türkiye'nin de üye olduğu 192 ülkenin yer aldığı Evrensel Posta Birliği aracılığıyla üye ülkeler tarafından kendi müzelerinde sergilenebileceğini kaydetti.

İlgili Haberler
Cumhuriyetin 100. yılı için koştular
Cumhuriyetin 100. yılı için koştular
Taksim Cumhuriyetin 100. yılına hazırlanıyor
Cumhuriyet'in 100. yılına özel marş tüyleri diken diken etti. Norm Ender ve ekibi seslendirdi Oğuzhan Uğur paylaştı
Norm Ender'den 100. yıl marşı: "Parla hilal ve yıldızım, parla beyaz ve kırmızım, Türk'ün yolu Cumhuriyet, parla 100 yaşındasın"
Norm Ender'den 100. yıl marşı: "Parla hilal ve yıldızım, parla beyaz ve kırmızım, Türk'ün yolu Cumhuriyet, parla 100 yaşındasın"
Kilisede Cumhuriyet kutlaması. 100. Yıl bayrağı astılar
Cumhuriyetin 100. yılında 2023 adet fidan diktiler
Cumhuriyetin 100. yılında 2023 adet fidan diktiler
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün Dünya
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı Dünya
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık Dünya
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı Dünya
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi Dünya
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın... Siyaset
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın...
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı Yaşam
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı