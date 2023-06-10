Cumhuriyetin 100 yılında Karagözcüler Bayramı

AA

Etkinlik, Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA) Türkiye merkezi öncülüğünde, Karagöz Derneği, UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun katkılarıyla Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştiriliyor.

Karagöz Bayramı'nın açılışında basın mensuplarına açıklamada bulunan UNIMA Yönetim Kurulu Başkanı Enis Ergün, "Karagözcüler Bayramı, Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk defa hayata geçirdiğimiz özel bir proje. Biz Cumhuriyetimizin 100. yılında aynı zamanda Karagöz 100 yılı da demek istiyoruz. Milli kültür seferberliği anlayışıyla bugüne kadar sanatçılarımızla, akademisyenlerle, müzisyenlerle somut olmayan kültürel mirasımız Karagöz sanatını ön planda tutmaya çalıştık." dedi.

Ergün, aynı zamanda hem Türkiye'de hem de dünyada Karagöz sanatı konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şimdi de Cumhuriyet'imizin 100. yılında sanatçılar, akademisyenler, müzisyenler, yönetmenler bir araya geldik ve Karagöz'ümüzün bu 100 yılda daha iyi yerlere geleceği noktasında fikirler üreteceğiz, istişareler edeceğiz. Sonrasında da Karagöz Koruma Eylem Planı çıkartmayı hedefliyoruz. 10-11 Haziran arasında da bir çalıştay formatında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla Karagöz'ü konuşacağız. Bayramda yetişkinler için Karagöz gösterilerimizi de seyircilerimiz Rami Kütüphanesi'nde izleyebilecekler."

Karagöz Bayramı bünyesinde 12 Haziran'dan itibaren de yine Rami Kütüphanesi'nde çocuklar için Karagöz atölyeleri düzenleyeceklerini aktaran Ergün, tüm sanatseverleri beklediklerini sözlerine ekledi.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, "Karagöz, Türk kültür tarihi içinde halkın yaratıcılığını, anlayışını yansıtan halk mizahının bir ürünü ve toplumsal sorunları konu almış pek çok sanatı ve zanaatı bünyesinde barındıran bir temaşa sanatıdır." diye konuştu.

İbiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü olarak meddahlık, Karagöz gibi geleneksel tiyatro biçimlerini yaşatmak adına ulusal ve uluslararası mecralarda çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, bugüne kadar Karagöz sanatına emek veren ve bugüne kadar ulaşmasını sağlayan Tacettin Diker, Orhan Kurt, Metin Özden ve Alpay Ekler'in arasında bulunduğu isimlere teşekkürlerini iletti.

Açılışın ardından Dilek Türkan'ın solist olarak yer aldığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu konser verdi.

Karagözcüler Bayramı ile 21. yüzyıl kültürel miras yönetimi açısından Karagöz sanatı odağında bir strateji ve eylem planı hazırlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda iki oturum şeklinde bugün Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi bağlamında Karagöz ele alınacak. "Sözleşmeye Taraf Devletlerinin İlgili Kurumlarının Rolü ve Karagöz Farkındalığı" altında "Karagözcüler Bayramı Çalışma Grubu" ile katılımcılar tarafından belirlenen konu başlıkları tartışılacak.

Bununla beraber yarın da "Karagöz Araştırmalarını Yeniden Düşünmek" başlığı altında Karagöz biliminde yeni çalışmalar belirlenen terminolojik sorunlar ele alınacak.

Katılımcı olacak Karagöz sanatçıları tarafından da belirlenen başlıklar altında "Bilgi ve Deneyim Aktarımı" üzerine sohbetler gerçekleştirilecek.

Karagözcüler Bayramı'nda halka açık olarak bu akşam saat 20.00'de yetişkinlere yönelik Rami Kütüphanesi'nde Karagöz gösterisi yapılacak. Ayrıca 12-18 Haziran tarihleri arasında 3. İstanbul Karagöz ve Kukla Şenliği kapsamında çocuklara yönelik gösteriler ve atölyeler düzenlenecek.

Gösterilere katılmak için Rami Kütüphanesi'nin etkinlik sayfasından ücretsiz rezervasyon yapılabilir.

Program hakkında detaylı bilgilere "www.karagozculerbayrami.org" adresinden ulaşılabilir.