Cumhuriyet'in 100'üncü yılında İstanbul'dan Ankara'ya pedal çevirdi

İşitme engelli mimar Tahir Kuntay Özparlak (47), Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için bisikletle İstanbul'dan Ankara'ya geldi. Özparlak, "Bundan sonraki en büyük hayalim, işitme engelli bir ekiple bütün Türkiye'yi gezebilmek" dedi.

KAYNAK: DHA
Cumhuriyet'in 100'üncü yılında İstanbul'dan Ankara'ya pedal çevirdi

İstanbul'da yaşayan işitme engelli mimar ve aynı zamanda bisiklet sporcusu Tahir Kuntay Özparlak, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için Ankara'ya bisiklet sürdü. 25 Ekim'de İstanbul'dan yola çıkan Özparlak, 420 kilometrelik yolu 4 günde aşarak 29 Ekim'de Ankara'ya ulaştı ve Anıtkabir'i ziyaret etti. Özparlak, daha önce de bisiklet turlarına katıldığını belirterek, "Beypazarı'nda çok duygusal bir an yaşadım. Çünkü Beypazarı'ndan Ankara'ya geleceğim mesafe 100 kilometreydi. Bu, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında çok büyük bir tesadüftü bence. Ankara'ya geldiğimde büyük bir sürprizle karşılaştım. Burada tek başına olacağımı düşünüyordum; ama geldiğimde bütün işitme engelli arkadaşlarım beni bekliyordu. Çok ciddi bir ekip desteği sağladılar bana. Hepsine verdikleri destekler nedeniyle teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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'EN BÜYÜK SORUNUM KÖPEKLERDİ'

5 yıl önce bisikletle Türkiye'yi gezmeye başladığını söyleyen Özparlak, "En uzun yolculuğum bu oldu. Bu, benim için ilk adımdı. Bundan sonra da bu turların devamı gelecek. Yolculukta en büyük sorunum köpeklerdi. Özellikle tenha yollarda kendimi köpeklerden koruyabilmek zordu. Onun dışında pek bir sorun yaşamadım. Yola çıktıktan sonra ikici molamı bir köyde verdim. Köye gittikten sonra 2 beyefendi beni karşıladı. Bana çay ikram ettiler. Biri köyün muhtarıymış ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı dolayısıyla bisiklet yolculuğu yaptığımı öğrenince hepsi çok duygulandı ve beni tebrik etti. Su ihtiyacını köyün camisinden karşılamak istedim. Caminin imamı da neden bu yolculuğu yaptığımı öğrenince duygulandı ve benimle fotoğraf çektirdi. Bu seyahati yapıyor olmam herkesin çok ilgisini çekti" dedi.

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'ARABAYLA GEZMEK GİBİ DEĞİL'

Yolculuğunu, hedeflediği sürede tamamladığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Özparlak, "Bu, benim için büyük bir şerefti. Net olan bir şey var ki ben bütün Türkiye'yi bisikletle gezeceğim. Bisikletle gezmek, arabayla gezmek gibi değil. Arabayla gezdiğiniz zaman havayı, toprağı teneffüs edemiyorsunuz. Ben, bisikletle geçtiğim her bölgenin iklimimi, orada yaşayan insanların huzurunu, mutluluğunu hissedebiliyorum. Bundan sonraki en büyük hayalim, işitme engelli bir ekiple bütün Türkiye'yi gezebilmek. Umarım biz bunu gerçekleştirebiliriz" diye konuştu.

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