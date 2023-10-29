Cumhuriyetin geleceği minik sporcular cumhuriyetin 100.yılını kutladı

Türk Milletinin ve Cumhuriyetin geleceği minikler, cumhuriyetin 100.yılını Atası'na yakışır şeklinde Cumhuriyetin 100.yılını kutladı.

Cumhuriyetin geleceği minik sporcular cumhuriyetin 100.yılını kutladı

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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

Atatürk’ün Türk milletine armağanı cumhuriyet, onu “yükseltecek ve yaşatacak” minik millilerimiz tarafından coşkuyla kutlandı.

İBB Silivrikapı Buz pistinde gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlama etkinliklerinde minik patenciler, minik bir koreografi gerçekleştirdi.

10 milli sporcusu bulunan Olimpik2023 Artistik Buz Pateni Spor Kulübü 50 öğrencisiyle, buz pistinde “100” rakamını çizdi.

Miniklerin ailelerinin de katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

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