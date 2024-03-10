Cumhur’un adayından rakibine Kadınlar Günü’nde hakaret: Önüne gelene sarılıyorsun. Bizim inancımızda var mı bu? Ahlakımızda bu var mı?

Cumhur İttifakı’nın Ordu Çamaş Belediye Başkan Adayı Mahmut Ayparçası, CHP’nin Çamaş Belediye Başkan Adayı Leyla Çıtır’a hakaret etti.

Ayparçası, Çıtır hakkında, "31 senedir kendi maaşını toplayamadı bu, ortalıkta süs kabağı gibi gezdi durdu. Başka bir şey yok. Çok iyi bildiği bir şey var, iyi dedikodu yapmak. Eğer oraya da takılırsam sana o dedikoduları da canlı yayında anlatırım. Tamam mı? Kızım az kendine gel ya. Ya sonuçta bu bir seçim ne oluyor ya? Önüne gelene sarılıyorsun. Bizim inancımızda var mı bu? Ahlakımızda bu var mı? Sen Çamaş'a çok kötü örnek oldun. Kendine gel az" ifadelerini kullandı.

“KENDİ SEVİYESİNİ BELLİ ETMİŞTİR”

CHP Çamaş Belediye Başkan Adayı Leyla Çıtır, Ayparçası’nın sarf ettiği sözlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Çıtır, yaptığı paylaşımda, “Karşılıklı saygı ile yürüttüğümüz bu seçim sürecini bugün Mahmut Ayparçası tarafıma yaptığı büyük bir saygısızlıkla bozmuştur. Tarafıma 8 Mart Dünya kadınlar gününde bir dizi hakaret ederek kendi seviyesini belli etmiştir. Toplumun ve ailenin temelini oluşturan kadına saygısı olmayan bir kişiye ne anlatılsa kâr etmeyecektir.” açıklamasında bulundu

ADIGÜZEL’DEN SERT TEPKİ

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Mahmur Ayparçası’na sert tepki gösterdi. Adıgüzel, “Ordu Çamaş ilçesinin mevcut belediye başkanı ve yeniden Cumhur ittifakı adayı Mahmut Ayparçası, CHP'nin kadın adayı Leyla Çıtır'a hem de Kadınlar Gününde, bir Kadın Kooperatifinde ahlaksızca hakaret ediyor. Siyasetin de bir ahlakı var, bir seviyesi var. Bunun seviyesi zaten belli de o yanında oturup sessiz kalanlara ne demeli. Kendi partisi ve AKP'li yetkililer ile vekiller bunun ayarını düzeltecek mi, yoksa o işi ben mi yapayım?” ifadesini kaydetti.