Eski bakanın bir milyon Filistinli Türkiye'ye gelecek iddiası

Kaynak: Haber Merkezi
Eski bakanın bir milyon Filistinli Türkiye'ye gelecek iddiası
Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Sağlar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Bir de etiketleyerek soralım, belki cevap veren olur:
Türkiye'ye 1.000.000 Filistinlinin alınacağına dair anlaşma yapıldığı doğru mu?”
Sağlar yaptığı paylaşıma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan, dış İşleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’nın sosyal medya hesaplarını etiketledi.

fikritwet.jpg
7 Ekim 2023’te başlayan Hamas-İsrail çatışmasına yönelik iddiaların gündeme gelmesiyle Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddialara yönelik açıklamada bulundu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu iddiaları kabul etmeyerek konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada:
"Netanyahu'dan açıklama: 2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olması, Türkiye'de yaşaması konusunda Erdoğan ile anlaştık" iddiasının doğru olmadığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde bir görüşmesi veya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun böyle bir açıklaması söz konusu değildir. İddialar tamamen uydurmadır."

İlgili Haberler
Murat Kurum 'İstanbul'a şu 5 yılda 350 milyar lira yatırım yapan kardeşiniz var'
Erdoğan'dan Özel'e 'Özgür efendi Mazlum karakterine döndü'
Cumhur’un adayından rakibine Kadınlar Günü’nde hakaret: Önüne gelene sarılıyorsun. Bizim inancımızda var mı bu? Ahlakımızda bu var mı?
Son Haberler
Galatasaray Adana'dan 3-0'lık galibiyetle döndü. Beşiktaş'a gün doğdu Spor
Galatasaray Adana'dan 3-0'lık galibiyetle döndü. Beşiktaş'a gün doğdu
Samsun'da ayakkabıya gizlenmiş uyuşturucu bulundu Yerel Haberler
Samsun'da ayakkabıya gizlenmiş uyuşturucu bulundu
ABD Başkanı Biden 'Genç, enerjik ve yakışıklıyım' Dünya
ABD Başkanı Biden 'Genç, enerjik ve yakışıklıyım'
Samsun'da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Çat kapı gelen misafirlere 10 dakikalık ikram! Tam ölçülü brownie kurabiye tarifi Yemek Tarifleri
Çat kapı gelen misafirlere 10 dakikalık ikram! Tam ölçülü brownie kurabiye tarifi
Dilan Polat, Erdoğan’a yazdığı mektubu açıkladı. 'Kendi el yazımla yazdım' dedi Gündem
Dilan Polat, Erdoğan’a yazdığı mektubu açıkladı. 'Kendi el yazımla yazdım' dedi
Japonya'da ilk teravih namazı kılındı Dünya
Japonya'da ilk teravih namazı kılındı