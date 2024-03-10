Eski bakanın bir milyon Filistinli Türkiye'ye gelecek iddiası

Sağlar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bir de etiketleyerek soralım, belki cevap veren olur:

Türkiye'ye 1.000.000 Filistinlinin alınacağına dair anlaşma yapıldığı doğru mu?”

Sağlar yaptığı paylaşıma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan, dış İşleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’nın sosyal medya hesaplarını etiketledi.



7 Ekim 2023’te başlayan Hamas-İsrail çatışmasına yönelik iddiaların gündeme gelmesiyle Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddialara yönelik açıklamada bulundu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu iddiaları kabul etmeyerek konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada:

"Netanyahu'dan açıklama: 2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olması, Türkiye'de yaşaması konusunda Erdoğan ile anlaştık" iddiasının doğru olmadığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde bir görüşmesi veya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun böyle bir açıklaması söz konusu değildir. İddialar tamamen uydurmadır."