Cüneyt Özdemir paylaştı ortalık karıştı: Adres gösterip ''Buradan alabilirsin'' dediler

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in Londra’dan yaptığı bir Twitter paylaşımı gündem oldu. Özdemir, paylaşımında “Londra'dayım ve marketlerde yumurta yok! Nedeni maliyetlerin artmış olmasıymış” dedi.

Özdemir’in paylaşımı kısa zamanda Twitter gündeminin üst sıralarında yer aldı. Londra’da yaşayan Türkler, Özdemir’e verdiği yanıtta marketlerden yumurta alabildiklerini söyledi.

HANGİ MARKETLERDEN ALABİLECEKLERİNİ SÖYLEDİLER

Özdemir’e yanıt veren bir Twitter kullanıcısı, Özdemir’e hangi marketten yumurta alabileceğini “En yakın Waitrose veya Sainsbury’ye gidin istediğiniz kadar yumurta alabilirsiniz Biz otele, 30’lu koliyi 6 pound’a alıyoruz, yani yumurtanın tanesi 20 penny’e geliyor,bu işletmeler için. Marketler bunun biraz üstünde ama hiç sıkıntı yaşanmıyor” ifadeleriyle söyledi.

Bir başka kullanıcı ise İnternet sayfası görüntüsü paylaşarak “Buyrun İngiltere’de bizim oturduğumuz bölgede şu anda çektiğim internet sayfası görüntüleri. Tesco ve Sainsburys. Bunlar sadece birkaçı, organiği, normali, ucuzu, pahalısı bir sürü çeşit de ayrıca var” dedi.

Bazı Tiwtter kullanıcıları ise sosyal medyaya yansıyan haberleri paylaşarak Cüneyt Özdemir’i doğrulamaya çalıştı

İNGİLTERE’DE YUMURTA SORUNU VAR MI?

İngiltere’de bazı bölgelerde ve marketlerde yumurta sıkıntısı yaşandığı doğru. Yumurta sıkıntısı, maliyet artışı ve kuş gribi salgını nedeniyle yaşandı. Söz konusu sorun İngiliz kamu yayıncısı BBC’nin haberlerine de yansıdı. Ancak bölgeden gelen son bilgilere göre sorun çözüldü. Öte yandan yumurta sorunu nedeniyle market raflarının bomboş olması gibi bir durum da yaşanmadı.