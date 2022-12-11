11 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cüneyt Özdemir paylaştı ortalık karıştı: Adres gösterip ''Buradan alabilirsin'' dediler

Cüneyt Özdemir paylaştı ortalık karıştı: Adres gösterip ''Buradan alabilirsin'' dediler

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım büyük tartışmalara neden oldu. Özdemir, paylaşımında Londra’da marketlerde yumurta bulamadığını söyledi. Ancak Londra’da yaşayan birçok kişi marketlerde yumurta sorunu olmadığını söyledi.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 12:01
Takip Et

Cüneyt Özdemir paylaştı ortalık karıştı: Adres gösterip ''Buradan alabilirsin'' dediler

Cüneyt Özdemir paylaştı ortalık karıştı: Adres gösterip ''Buradan alabilirsin'' dediler
+
Aa
-

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in Londra’dan yaptığı bir Twitter paylaşımı gündem oldu. Özdemir, paylaşımında “Londra'dayım ve marketlerde yumurta yok! Nedeni maliyetlerin artmış olmasıymış” dedi.

Özdemir’in paylaşımı kısa zamanda Twitter gündeminin üst sıralarında yer aldı. Londra’da yaşayan Türkler, Özdemir’e verdiği yanıtta marketlerden yumurta alabildiklerini söyledi.

 

 

 

 

HANGİ MARKETLERDEN ALABİLECEKLERİNİ SÖYLEDİLER

Özdemir’e yanıt veren bir Twitter kullanıcısı, Özdemir’e hangi marketten yumurta alabileceğini “En yakın Waitrose veya Sainsbury’ye gidin istediğiniz kadar yumurta alabilirsiniz Biz otele, 30’lu koliyi 6 pound’a alıyoruz, yani yumurtanın tanesi 20 penny’e geliyor,bu işletmeler için. Marketler bunun biraz üstünde ama hiç sıkıntı yaşanmıyor” ifadeleriyle söyledi.

 

Bir başka kullanıcı ise İnternet sayfası görüntüsü paylaşarak “Buyrun İngiltere’de bizim oturduğumuz bölgede şu anda çektiğim internet sayfası görüntüleri. Tesco ve Sainsburys. Bunlar sadece birkaçı, organiği, normali, ucuzu, pahalısı bir sürü çeşit de ayrıca var” dedi.

Bazı Tiwtter kullanıcıları ise sosyal medyaya yansıyan haberleri paylaşarak Cüneyt Özdemir’i doğrulamaya çalıştı

İNGİLTERE’DE YUMURTA SORUNU VAR MI?

İngiltere’de bazı bölgelerde ve marketlerde yumurta sıkıntısı yaşandığı doğru. Yumurta sıkıntısı, maliyet artışı ve kuş gribi salgını nedeniyle yaşandı. Söz konusu sorun İngiliz kamu yayıncısı BBC’nin haberlerine de yansıdı. Ancak bölgeden gelen son bilgilere göre sorun çözüldü. Öte yandan yumurta sorunu nedeniyle market raflarının bomboş olması gibi bir durum da yaşanmadı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Sedat
11.12.2022 12:54
Fırıldak cüneyt özdemir.  
 
Tekin Ertürk
11.12.2022 12:52
bunca pahalılığa, rezilliğe, soyguna karşı bu tutum nedir? Madem öyle, neden oradasın? çektir git ve orada yaşa.  
 
Yeniçağ okuru
11.12.2022 12:42
C. Özdemir iktidara yakın muhalifimsi ama tam manası ile yandaş bir gastecidir. (Kesinlikle gazeteci değildir.)  
 
TÜM YORUMLAR (17)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
1
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
2
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
3
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
4
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
5
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
﻿Mahfi Eğilmez borsayı ve konut sektörünü çökertecek gelişmeyi açıkladı
6
﻿Mahfi Eğilmez borsayı ve konut sektörünü çökertecek gelişmeyi açıkladı
﻿Mahfi Eğilmez borsayı ve konut sektörünü çökertecek gelişmeyi açıkladı
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
7
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
﻿Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor
﻿Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor
﻿Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor
﻿Diyarbakır'da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Diyarbakır'da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Diyarbakır'da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı
﻿TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı
﻿TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı
﻿Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
﻿Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
﻿Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.