Çuval çuval taşırken fotoğraflandılar. Kıskıvrak yakalandılar

Kocaeli merkezli 3 ilde yabancıların elebaşı olduğu ve uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan organize suç örgüne operasyon düzenlendi. Operasyonda 608 kilogram kokain ve uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan 827 kilo 500 gram kimyasal madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarına yönelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kocaeli merkezli 3 ilde elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap’ın yaptığı “Uluslararası Uyuşturucu Madde” Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-11” operasyonlarında toplamda;

608 Kilogram Kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildi.

Operasyonlarda organize suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu örgüt üyesi 4’ü Yabancı Uyruklu 13 şüpheli yakalandı.

NARKOÇELİK-11 operasyonunda yakalanan kokain miktarı, EGM tarafından Türkiye’de bir defada yakalanan “3. en büyük kokain miktarı” oldu.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

İster ulusal, ister uluslararası olsun zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek!

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Temin ettikleri kimyevi maddeleri Tekirdağ’ın Saray ilçesi kırsalında bir bağ evine depoladıkları,

Örgüt üyelerinin depoladıkları kimyevi maddeleri Antalya’ya sevk ettikleri,

Antalya, Döşemealtı ilçesinde bulunan bağ evlerinde gübreye emdirilmiş olan kokain maddesini ayrıştırma ve çoğaltma faaliyetlerinde bulundukları ve

Çoğalttıkları uyuşturucu maddenin bir miktarını piyasaya sürmek amacıyla harekete geçtikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

579 kilo 300 gram likit halde kokain,

7 kilo 790 gram kokain (7 paket halinde preslenmiş olarak)

20 kilo 500 gram gübreye emdirilmiş halde kokain,

625 gr kokain maddesi

827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal maddeler,

1 adet uyuşturucu preslemede kullanılan pres makinesi,

8 adet kokain maddesinin preslemesinde kullanılan baskı kalıpları,

1 adet hassas terazi,

1 adet pompalı adet tüfek,

Uyuşturucu madde ayrıştırmada ve çoğaltımında kullanılan çeşitli aparatlara el konuldu.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları bayram günü gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.”