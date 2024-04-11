Venezuelalı baron Türkiye’de çıktı. 608 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Venezuelalı baron Türkiye’de çıktı. 608 kilo uyuşturucuyla yakalandı
Venezuela ve Lübnan uyruklu olan uyuşturucu baronu Türkiye’de çıktı. Kocaeli merkezli yapılan operasyonda 608 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Türkiye’deki yabancı uyuşturucu baronlarına yönelik gerçekleşen operasyonlara yenisi eklendi. Kocaeli merkezli 3 ilde Lübnan ve Venezuela uyruklu Danı Talal Awad Abushanap’ın elebaşışığını yaptığı uluslararası suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda 608 kilogram kokain ile uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan 827 kilogram 500 gram kimyasal madde ele geçirildi.

ekran-goruntusu-2024-04-11-105956.pngİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada aralarında örgütün elebaşının da olduğu 13 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonda yakalanan şüphelilerden 4’ünün yabancı uyruklu olduğunu kaydetti.

Yerlikaya, operasyona katılan ekiplere teşekkür etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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