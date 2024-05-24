CZN Burak'ın Cannes'a katılması sosyal medyada tartışma konusu oldu

Ünlü içerik üreticisi ve restoran sahibi CZN Burak, Cannes Film Festivali'ne katılmasıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Katılımı, birçok kullanıcı tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, bazıları bu durumu yersiz buldu ve eleştirilerini dile getirdi. CZN Burak'ın festivalde yer alması, hayranları tarafından memnuniyetle karşılanırken, eleştirenler ise festivalin ciddiyeti ve prestiji açısından bu katılımın uygun olmadığını savundu. Bu tartışmalı katılım, sosyal medyada çeşitli görüşlerin paylaşılmasına neden oldu.