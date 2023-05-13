D-100 karayolundaki kaza trafiği birbirine kattı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

D-100 karayolundaki kaza trafiği birbirine kattı

DHA’nın haberine göre, kaza, saat 15.00 sıralarında D-100 kara yolu Derince tünelleri mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 35 AND 734 plakalı hafif ticari araç, 06 YAE 63 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kamyonetteki 2 ve hafif ticari araçtaki 1 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.

Ulaşımın tek şeritten sağlandığı D-100 kara yolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazanın ardından tünel üstüne gelen onlarca kişi, kaza yapan araçların kaldırılma çalışmalarını izledi.

Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

kocaeli-d-100-kara-yolunda-kaza-3-yarali-1045-dhaphoto1.jpg

kocaeli-d-100-kara-yolunda-kaza-3-yarali-1045-dhaphoto2.jpg

kocaeli-d-100-kara-yolunda-kaza-3-yarali-1045-dhaphoto3.jpg

kocaeli-d-100-kara-yolunda-kaza-3-yarali-1045-dhaphoto4.jpg

kocaeli-d-100-kara-yolunda-kaza-3-yarali-1045-dhaphoto5.jpg

kocaeli-d-100-kara-yolunda-kaza-3-yarali-1045-dhaphoto6.jpg

kocaeli-d-100-kara-yolunda-kaza-3-yarali-1045-dhaphoto7.jpg

kocaeli-d-100-kara-yolunda-kaza-3-yarali-1045-dhaphoto8.jpg

kocaeli-d-100-kara-yolunda-kaza-3-yarali-1045-dhaphoto9.jpg

kocaeli-d-100-kara-yolunda-kaza-3-yarali-1045-dhaphoto10.jpg

Öne Çıkanlar
Engelli seçmenler nasıl oy verecek? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Engelli seçmenler nasıl oy verecek? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları kaçta bitecek?
Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları kaçta bitecek?
Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Seçmen saat kaça kadar oy verebilir?
Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Seçmen saat kaça kadar oy verebilir?
Şenol Güneş'ten yabancı sınırı hakkında flaş açıklama! 'Asıl sorunu kaçırıyorsunuz'
Şenol Güneş'ten yabancı sınırı hakkında flaş açıklama! 'Asıl sorunu kaçırıyorsunuz'
Oy nasıl kullanılır? Oy kullanırken seçmen nelere dikkat etmelidir?
Oy nasıl kullanılır? Oy kullanırken seçmen nelere dikkat etmelidir?
Yeni Kızılay başkanı kim oldu? Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kimdir?
Yeni Kızılay başkanı kim oldu? Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kimdir?
Son Haberler
Kalça estetiği yaptırmıştı! Melek Mosso'dan dikkat çeken pozlar Magazin
Kalça estetiği yaptırmıştı! Melek Mosso'dan dikkat çeken pozlar
Leeds United ile Newcastle yenişemedi Spor
Leeds United ile Newcastle yenişemedi
Kiraladığı evde tadilat yaparken el bombaları buldu Yaşam
Kiraladığı evde tadilat yaparken el bombaları buldu
İYİ Parti önerdi MHP reddetti: MHP'den Sinan Ateş ismine ret Siyaset
İYİ Parti önerdi MHP reddetti: MHP'den Sinan Ateş ismine ret
DSÖ açıkladı. Maymun çiçeği tehlikesi bitti Sağlık
DSÖ açıkladı. Maymun çiçeği tehlikesi bitti
Yazlık dizi 'Dönence'nin çekimleri başladı. İşte setten ilk kareler Magazin
Yazlık dizi 'Dönence'nin çekimleri başladı. İşte setten ilk kareler
Fenerbahçe derbide avantajı kaptı Spor
Fenerbahçe derbide avantajı kaptı