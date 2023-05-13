D-100 karayolundaki kaza trafiği birbirine kattı

DHA’nın haberine göre, kaza, saat 15.00 sıralarında D-100 kara yolu Derince tünelleri mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 35 AND 734 plakalı hafif ticari araç, 06 YAE 63 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kamyonetteki 2 ve hafif ticari araçtaki 1 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.

Ulaşımın tek şeritten sağlandığı D-100 kara yolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazanın ardından tünel üstüne gelen onlarca kişi, kaza yapan araçların kaldırılma çalışmalarını izledi.

Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.