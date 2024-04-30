Nihat Özdemir'i güldüren para cezası. Milliyet farkı parası alan otele ceza kesildi

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Nihat Özdemir'i güldüren para cezası. Milliyet farkı parası alan otele ceza kesildi
Antalya’da Limak Lara Otel’de rezervasyon yapan bir Türk’ten “Milliyet Farkı” alınması rezaletinin ardından, Bakanlıktan otele 54 bin liralık para cezası kesildiği açıklandı. Otel için güldüren ceza sonrasında Limak Holding’in sahibi Nihat Özdemir için “tahminen halen gülüyordur” yorumu yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bugün konu hakkında yaptığı açıklamada skandalın yaşandığı otel hakkında bir takım açıklamalarda bulundu. Ersoy, otel hakkında denetimlerin tamamlandığını duyurdu.

Bakan Ersoy, "Misafir rezervasyonunun tesis tarafından konfirme edildikten sonra 'milliyet farkı' şeklinde haksız bir gerekçe ile 120 euro ücret farkı alınması nedeniyle firmaya 54 bin 694 lira idari para cezası verildi" ifadesini kullandı.

Ersoy, otel tarafından alınan ücret farkının müşteriye iade edildiğini duyurdu.

1 KİŞİNİN 5 GECELİK MASRAFI

Bakanlık tarafından Nihat Özdemir’in Limak Holding bünyesindeki Lara Otel’e kesilen para cezası vatandaşları güldürdü. Otelin güncel konaklama fiyatlarına bakıldığında, Bakanlık tarafından kesilen para cezasının karşılanması için 1 kişinin sadece 5 gece standart bir odada konaklaması yetiyor.

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YILLARDIR BU İŞİ YAPIYORLARMIŞ

Antalya’daki otelin yaptığı açıklamada özür dilemesine rağmen yıllardır ‘Milliyet farkı’ uygulamasını devam ettirdikleri ortaya çıktı.

Trip Advisor adlı uygulamada otelle ilgili yorum yapan bir müşteri, kendisinden ‘Milliyet Farkı’ ödemesi alındığını anlattı. 2016 yılında otelde konaklayan müşteri, yurt dışından rezervasyon yaptığını ve Türk vatandaşı olduğu için kendisinden günlük 25 euro ‘Milliyet farkı’ ücreti istendiğini anlattı.

NE OLMUŞTU?

Bir Türk, Antalya’da faaliyet gösteren Limak Lara Hotel adındaki bir otelde kalmak için internetten rezervasyon ayarlamaya çalışırken Türk sitesinden rezervasyon ücretinin pahalı olduğunu gördü.

Bunun ardından aynı otel için yabancı sitelerden rezervasyon tekliflerine bakan Türk, yabancı sitelerdeki rezervasyon ücretlerinin Türk sitelerine daha uygun olduğunu gördü.

Yabancı siteden otelde kendisine yer ayıran Türk otele gittiğinde tahmin edemeyeceği bir sonuç ile karşılaştı.

Lara Hotel yetkilileri rezervasyon yapanın Türk olduğunu görünce kendisinden 120 euro değerinde ekstra bir ücret aldı.

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SKANDAL SONRASI BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Türk olduğu için kendisinden ekstra 120 Euro alan otelin rezaleti gündem olduktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı X sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve Bakanlığın ilgili otele kontrolör gönderdiğini, denetimler sonrasında otele ceza kesileceği belirtilmişti.

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OTELDEN ‘ÇEVİR KAZI YANMASIN’ AÇIKLAMASI

Tepkilerin odağında olan otelin yıllardır Milliyet Farkı adı altında ekstra aldığı ortaya çıkmıştı. Fakat otel henüz bu detayın ortaya çıkmasından önce bir kamu açıklaması yapmış ve kamuoyundan samimiyet ve içtenlikle özür dilediğini belirtmişti.

Ayrıca Otel yönetimi, 2016 yılından beri devam ettirdiği Milliyet Farkı kavramının kendilerini de derinden üzdüğünü belirtmişti.

Daha sonra ortaya çıkan detaylar ile bu kavramın sehven kullanılmadığı da ortaya çıkmıştı.

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