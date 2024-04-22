Dağ bisikletçileri trenin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Macera dolu yolculuklarına çıkan iki bisikletçi, kestirmeden gitmek için demiryolu tünelini tercih etti. Ancak tünelde ilerlerken beklenmedik bir tehlikeyle karşılaştılar. Trenin yaklaştığını duyan bisikletçiler, korkuyla doldular ve canlarını dişlerine takıp tünelden çıkmaya çalıştılar. O anlar, bir bisikletçinin kask kamerasına kaydedildi ve izleyenleri adeta gerdi. Dağ bisikletçilerinin yaşadığı bu olay, insanları riskli durumlardan uzak durmaları konusunda bir kez daha uyardı.