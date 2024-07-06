Dağ keçisine jandarma sahip çıktı

Kaynak: İHA
Dağ keçisine jandarma sahip çıktı

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yol kenarında bitkin ve yaralı halde bulunan dağ keçisi önce tedavi edildi ardından koruma altına alındı. Dağ keçisi, tedavi süresinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salınacak.

Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığa bağlı ekipler, Yolçatı bölgesinde devriye gezdiği sırada yolda yaralı ve bitkin halde duran dağ keçisini buldu. Jandarma ekipleri dikkatli bir şekilde dağ keçisini alarak yine jandarmaya bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timine teslim etti.

Tim, yaralı dağ keçisini tedavi edilmek üzere Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü. Burada tedavisi yapılan dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekiplerince teslim alınarak korumaya alındı. Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından dağ keçisi yeniden doğaya salınacak.

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