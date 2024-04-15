Dağdan gelen su şeker hastalığını bitiriyor. Türkiye'nin her yerinden geliyorlar bidon bidon taşıyorlar

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Karatekin köyünde, şifalı olduğuna inanılan çeşme suyu için insanlar yüzlerce kilometre seyahat ediyor. Karatekin Mahallesi’nde, dağlardan gelen ve şeker hastalığına iyi geldiği söylenen su, mahallede yaşayan 500 kişi arasında şeker hastalığının görülmemesinin nedeni olarak gösteriliyor.

Yapılan analizlerde, bu suyun bor içeriğinin yüksek olduğu belirlendi. Su, köyün merkezindeki çeşmeden ve caminin şadırvanından doldurulabiliyor ve isteyen vatandaşlar köy camisine bağışta bulunabiliyorlar.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen insanlar, bidonlarla suyu doldurup memleketlerine götürüyorlar. Yalova’dan su için gelen bir ziyaretçi, sosyal medyada duyduğu bu suyun faydalarını gördüğünü ve ikinci kez buraya geldiğini, suyu Antalya’ya götürdüğünü ve içenlerin olumlu etkilerini dile getirdiklerini belirtti.