Dağdan gelen su şeker hastalığını bitiriyor. Türkiye'nin her yerinden geliyorlar bidon bidon taşıyorlar

Kaynak: İHA
Dağdan gelen su şeker hastalığını bitiriyor. Türkiye'nin her yerinden geliyorlar bidon bidon taşıyorlar
Bursa'nın Karatekin köyündeki doğal suyun şeker hastalığına iyi geldiği ortaya çıkınca Türkiye’nin dört bir yanından insanlar, suyu bidonlarla taşımak için köye akın ediyor. Mahalledeki 5 bin kişi arasında tek bir şeker hastası bile yok.

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Karatekin köyünde, şifalı olduğuna inanılan çeşme suyu için insanlar yüzlerce kilometre seyahat ediyor. Karatekin Mahallesi’nde, dağlardan gelen ve şeker hastalığına iyi geldiği söylenen su, mahallede yaşayan 500 kişi arasında şeker hastalığının görülmemesinin nedeni olarak gösteriliyor.

Yapılan analizlerde, bu suyun bor içeriğinin yüksek olduğu belirlendi. Su, köyün merkezindeki çeşmeden ve caminin şadırvanından doldurulabiliyor ve isteyen vatandaşlar köy camisine bağışta bulunabiliyorlar.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen insanlar, bidonlarla suyu doldurup memleketlerine götürüyorlar. Yalova’dan su için gelen bir ziyaretçi, sosyal medyada duyduğu bu suyun faydalarını gördüğünü ve ikinci kez buraya geldiğini, suyu Antalya’ya götürdüğünü ve içenlerin olumlu etkilerini dile getirdiklerini belirtti.

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