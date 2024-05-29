Şeker hastalığında devrim gibi gelişme. Milyonlarca hastayı ilgilendiriyordu çözümü bulundu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şeker hastalığında devrim gibi gelişme. Milyonlarca hastayı ilgilendiriyordu çözümü bulundu

Dünya genelinde milyonlarca diyabet hastasısın beklediği çare Çin’den geldi. Çin'de yapılan devrim niteliğindeki bir gen tedavisi, Tip 2 diyabet hastalarının pankreaslarının yeniden insülin üretmesini sağladı.

Çinli bilim adamları, diyabet hastalarının umutla beklediği çareyi buldu. 25 yıldır Tip 2 diyabet hastası olan ve pankreası insülin üretemeyen bir kişiye yapılan kök hücre tedavisi, hastanın pankreasının yeniden insülin üretmesini sağladı. Tarihe geçen bu tedavi, diyabetle mücadelede yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

ŞEKER HASTASI GEN TEDAVİSİYLE İYİLEŞTİ

2021 yılında Şanghay Changzheng Hastanesi'nde yapılan kök hücre nakli, hastanın kendi kan hücrelerinin laboratuvar ortamında pankreas adacıklarına dönüştürülmesiyle yapıldı. Tedavinin üzerinden 11 hafta geçtikten sonra hastanın dışarıdan insülin ihtiyacı ortadan kalktı ve aldığı ilaçların dozu azaltıldı. Bir yılın ardından ise hasta tüm ilaçları bıraktı. 33 aydır insülin kullanmayan hastanın vücudu, doğal bir şekilde insülin üretmeye devam ediyor.

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TÜRKİYE'DE 7 MİLYON DİYABET HASTASI VAR

Diyabet, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen kronik bir rahatsızlık. Diyabetin en çok yaygın olduğu ülke ise Çin.

Çin, 140 milyon diyabet hastasıyla bu hastalığın en yaygın olduğu ülke. Bu hastaların yaklaşık 40 milyonu ömür boyu insülin iğnesi yaparak yaşıyor. Ülkemizde ise 7 milyon diyabet hastası bulunuyor. Bu yeni tedavi yöntemi ile birlikte hastaları ömür boyu ilaç kullanmaktan kurtararak hem hastaların yaşam kalitesini artırabilir hem de ülkelerin sağlık harcamaları azaltılır.

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DAHA FAZLA HASTA ÜZERİNDE DENENECEK

Bilim adamları, bu umut verici tedavinin etkilerini doğrulamak ve genele yaymak için daha fazla hasta üzerinde denemeler yapılması gerektiği ifade ediliyor. Eğer başarılı olunursa, bu tedavi yöntemi diyabet hastaları için yeni bir umut ışığı olur ve milyonlarca insanın hayatını değiştirebilir.

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