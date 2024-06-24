Dağıstan Cumhuriyeti’nde 3 gün yas ilan edildi

Kaynak: DHA
Dağıstan Cumhuriyeti’nde 3 gün yas ilan edildi

Rusya’nın Dağıstan Cumhuriyeti’nde bir sinagog ve 2 kilisenin hedef alındığı terör saldırısının ardından 3 günlük yas ilan edildi.

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Derbent kentinde bir sinagog ve iki kiliseye yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. Rus medyası, düzenlenen terör saldırısında 6 teröristin öldürüldüğünü, 15’ten fazla polisin, Ortodoks Kilisesi Rahibi Nikolay’ın ve sivillerin hayatını kaybettiğini ifade etti.

kapak-143738.jpg

3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Dağıstan Cumhuriyeti Başkanı Melikov, terör saldırısına ilişkin gerçekleştirdiği açıklamada, “Bugün Dağıstan ve tüm ülke için bir trajedi günüdür. Terörist saldırıları düzenleyenlerin arkasında kimlerin olduğunu ve hangi hedefin peşinde olduklarını araştırıyoruz. Dağıstanlı polisler, canları pahasına bu insanlık dışı saldırılara karşı koyan ilk kişiler oldular.” ifadelerini kaydederken ölenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.

Dağıstan’da, saldırı 24-25-26 Haziran tarihlerinde yas ilan edildi.

Son Haberler
Sen kimsin Deniz Undav. Kürtmüş Türk değilmiş. Ama Alman Milli Takımı'nda oynuyor Spor
Sen kimsin Deniz Undav. Kürtmüş Türk değilmiş. Ama Alman Milli Takımı'nda oynuyor
FIFA'dan Süper Lig yasağı Spor
FIFA'dan Süper Lig yasağı
Eşine sinirlenince bebeklerini rehin aldı. Çocukları özel harekat kurtardı Yerel Haberler
Eşine sinirlenince bebeklerini rehin aldı. Çocukları özel harekat kurtardı
Son dakika... Temel Karamollaoğlu hangi adayı destekleyeceğini açıkladı Gündem
Son dakika... Temel Karamollaoğlu hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
Zonguldak'ta ata tohumuyla ekti. 7 yıldır toprağın üstünü zenginleştiriyor Yaşam
Zonguldak'ta ata tohumuyla ekti. 7 yıldır toprağın üstünü zenginleştiriyor
Masaj salonunda yangın Gündem
Masaj salonunda yangın
Rusya’da araştırma enstitüsünde yangın Dünya
Rusya’da araştırma enstitüsünde yangın