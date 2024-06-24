Dağıstan Cumhuriyeti’nde 3 gün yas ilan edildi

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Derbent kentinde bir sinagog ve iki kiliseye yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. Rus medyası, düzenlenen terör saldırısında 6 teröristin öldürüldüğünü, 15’ten fazla polisin, Ortodoks Kilisesi Rahibi Nikolay’ın ve sivillerin hayatını kaybettiğini ifade etti.

3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Dağıstan Cumhuriyeti Başkanı Melikov, terör saldırısına ilişkin gerçekleştirdiği açıklamada, “Bugün Dağıstan ve tüm ülke için bir trajedi günüdür. Terörist saldırıları düzenleyenlerin arkasında kimlerin olduğunu ve hangi hedefin peşinde olduklarını araştırıyoruz. Dağıstanlı polisler, canları pahasına bu insanlık dışı saldırılara karşı koyan ilk kişiler oldular.” ifadelerini kaydederken ölenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.

Dağıstan’da, saldırı 24-25-26 Haziran tarihlerinde yas ilan edildi.