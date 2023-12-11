Dağlık bölgede yürüyüş yapan adam kayalıklardan düştü

İzmir'de Mehmet Güler (30), isimli bir vatandaş dağlık bölgede yürüyüş yaparken kayalıklara düşerek yaralandı. Güler, AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından helikopter ile kurtarıldı.

KAYNAK: DHA
Dağlık bölgede yürüyüş yapan adam kayalıklardan düştü

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi'nde, yürüyüş için dağlık alana giden Mehmet Güler'den haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma, AFAD, ANDA, AKUT ve MENDAK Arama ve Kurtarma ekipleri, koordineli çalışma başlattı.

KAYALIKLARDAN DÜŞEREK YARALANDI

Ekipler, Güler'in gittiği bölgede arama ve kurtarması çalışması başlattı. Dron ile de havadan yapılan aramalarda, Güler, kayalık alanda yaralı halde bulundu. Mehmet Güler'in yürüyüş yaptığı sırada kayalıklardan düşerek yaralandığı belirlendi.

HELİKOPTERLE KURTARILDI

Ekiplerle birlikte bölgeye ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Güler'in vücudunda kırıklar olduğu saptandı. Bunun üzerine yaralının bulunduğu bölgeden alınması için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter sevk edildi. AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sedyeye bağlanan yaralı, helikoptere vinç yardımıyla alındı. Adnan Menderes Havalimanı'nda indirilen Güler, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan Güler, Menderes Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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