Daha önce kimse açıklamamıştı. Bakan Kacır TOGG’la ilgili bilinmeyen detayları paylaştı

Kacır, Türkiye’nin otomobili projesinin 60 yıllık bir hayal olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iddiasının arkasında durduğunu ve otomotiv sektöründe devrimlerin yaşandığı bir evrede Türkiye’nin kendi milli markasını yollara çıkardığını söyledi.

Türkiye’nin otomobili sahipleniliyor

Kacır, Türkiye’nin otomobilinin Türkiye’nin tümü tarafından sahiplenildiğini belirterek, sadece 20 bin Togg aracı için 177 bin talep oluştuğunu, bu sayının milletin milli otomobile ne kadar hasret olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Kacır, günde 180 - 200 araç üretildiğini, fakat sadece 2-3 hafta önce çift vardiya üretime geçildiğini ve günlük üretimin 280’e çıktığını kaydetti. Kacır, bugüne kadar 8 binden fazla Togg’un yollara çıktığını da aktardı.

Avrupa’nın en çevreci tesisi

Kacır, Togg üretim tesisinin Avrupa’nın en çevreci otomobil üretim tesisi olduğunu vurgulayarak, elektrikli araçların kullanımının giderek yaygınlaştığını söyledi.

Kacır, akıllı cihazların yaygınlaştığı bu sektörde, muhtemelen 10 yıl sonra otomobillerin direksiyonunda sadece sportif olarak oturulacağını öngördü.

Yerlilik oranı artacak

Kacır, 2 yıl içerisinde yerlilik oranını yüzde 68’in üzerine çıkaracaklarını belirterek, “Ben inanıyorum ki Türkiye milli teknoloji hamlesine devam ettiği sürece biz bu akıllı, elektrikli otomobillerde yüzde 85’lere varan yerlilik oranlarına 5- 10 yıl içerisinde gelmiş olacağız.” dedi.

Kacır, en yenilikçi teknoloji bileşenlerini bir araya getirdiklerini de sözlerine ekledi.

Batarya fabrikası kurulacak

Kacır, bataryaların hem elektrikli araçlarda hem de enerji depolama sistemlerinde yaygın olarak kullanıldığını ve küresel düzeyde batarya talebinin de arttığını kaydetti.

Kacır, Türkiye’yi batarya üretim üssü haline getireceklerini belirterek, “Togg’un hemen bu fabrikasının yanında kurulacak batarya fabrikası ile ve sonrasında devam edecek yatırımlarda Türkiye’yi elektrikli araçlarda önemli bir üretim gücü haline getireceğiz.” dedi.

Togg ihracata hazır

Kacır, Togg’un yüze yakın testi geçtiğini ve ihracat kapısını araladığını söyledi. Kacır, Togg fiyatı ve kalitesiyle piyasalarda rekabetçi olabileceğini ifade etti.

Kacır, Togg’un 2024’de Avrupa’ya adım atma planı olduğunu belirterek, Avrupa pazarının Togg için cazip olduğunu vurguladı.

Kacır, Togg’un iddiasının günün sonunda bir dünya markası olmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Akıllı kameralar yerli

Kacır, Togg araçlarında kullanılan akıllı kameraların Türkiy’de bir startup tarafından üretildiğini belirterek, henüz bir kaç yaşında olan bir şirketin bu kapasiteye erişebildiğini söyledi.

Kacır, bunun ARGE ekosistemi ile olduğunu vurgulayarak, “Bir sofistike yüksek teknoloji ürünün sadece platformunu değil onun alt sistemlerini millileştirdiğinizde rekabet edebiliyorsunuz.” dedi.