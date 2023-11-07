Banttan inen Togg sayısı belli oldu. Bakan Kacır açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM’de katıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekilleri tarafından yönlendirilen soruları cevapladı.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’a yönelik olarak eleştirileri de yanıtlayan Kacır, bugüne kadar banttan inen Togg sayısını açıkladı. Buna göre, toplam sayının 10 bini aştığı öğrenildi.

“BUGÜN İTİBARİYLE BANTTAN İNEN TOGG ARAÇLARIN SAYISI 10 BİNİ AŞMIŞTIR”

Kacır, Togg’a yönelik eleştirilere şu sözlerle cevap verdi,

“Sadece uzay çalışmalarından güneş panellerinin, biyometrik sensörlerin, su arıtma cihazlarının, kanser araştırmalarında kullanılan birtakım alt sistemlerin çekirdek teknolojilerin geliştirilmiş olduğunu görmemiz mümkün. Türkiye olarak da biz savunma sanayindeki bilgi birikim ve tecrübemizi hızla diğer alanlara transfer ediyoruz. Burada yine çokça üzerinde durulan bir konu Türkiye'nin otomobili oldu. Türkiye'nin otomobili hakikaten bir milli gurur projesidir ve bugün itibariyle bir başarı hikayesidir. Az önce arkadaşlarımdan bilgi aldım; bugün itibariyle banttan inen Togg araçların sayısı 10 bini aşmıştır. Bu 60 yıllık bir hayalin gerçekleşme hikayesidir. Ancak şunu da biliyoruz ki bu büyük başarı hikayesini geleceğe taşımak adına daha yapacak çok işimiz var. Tam da bugün çok sayıda vekilimizin gündeme getirdiği savunma sanayindeki bilgi, birikim ve tecrübenin diğer alanlara transfer edilmesi Togg’da somut bir örneğe dönüşmüştür. Togg’un Ankara'da kurduğu araştırma merkezinde hâlihazırda 180 mühendisimiz çalışmakta ve bunların 112’si savunma sanayi kökenlidir ve yine bu merkezde yerli ve milli helikopterimizin kontrol bilgisayarlarından elde edilen tecrübe ile şimdi araç kullanıcı arayüzlerini kontrol eden bilgisayar donanım ve yazılımını geliştiriyoruz. Yine bu merkezde askeri hava araçlarımızla edinilen merkezi kontrol bilgisayarı ve otopilot tasarımı tecrübesiyle TOBB’un merkezi kontrol bilgisayarı ve otonom sürüş sistemi tasarımını geliştiriyoruz” diye konuştu.

“BU PROJELERDEN BİR MİLİM BİLE GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

Bazı vekillerin ağırlıklı olarak savunma sanayiine yatırım yapılmasını eleştirmesine cevap veren Kacır, “Milli teknoloji hamlesinin öncü sektörü Türkiye'de savunma sanayi olmuştur. Bu da aslında bir tesadüf değildir. Türkiye 40 yıla yakın bir zamandır terörle mücadele eden ve bu mücadelesinde maalesef müttefiklerini dönem dönem yanında göremeyen, parasını verdiği halde ihtiyacı olan savunma sanayi sistemlerine erişim imkanını dönem dönem bulamamış bir ülkedir. Bu da Türkiye'mizi özellikle son 20 yılda kendi ihtiyaçlarını kendisi görebilmek adına savunma sanayiinde hava, kara, deniz ve uzay sistemleri dahil olmak üzere tüm kritik platformlarını yerli ve milli olarak geliştirmeye yönlendirmiştir. Bu sayede 20 yıllık dönemde savunma sanayinde yerlilik oranımız yüzde 20’lerden yüzde 80’lere çıkmıştır. Bu sayede pek çok kritik platformumuzu yerli ve milli olarak geliştirme kabiliyeti elde etmişizdir. Milli muharip uçak projesi Mart 2023’te piste çıktı 2023 yıl sonunda inşallah ilk uçuşunu gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Hürjet projesi Türkiye'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği eğitim ve hafif muharip jet uçağı. İlk uçuşunu yine bu yıl 2023 yılı Nisan ayında gerçekleştirdi performans testleri devam ediyor. Atak helikopteri milli helikopterimiz üretimde ve kullanımda. Çok açıklıkla ifade edelim bu projelerden bir milim bile geri adım atmayacağız hatta bu projeleri bugünkünden çok daha ileri noktalara Türkiye Türkiye'de yaşayan her bir vatandaşımızın 85 milyonun huzuru, refahı, güvenliği için, istiklalimiz için, istikbalimiz için geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.