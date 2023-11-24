Dahiliye doktoru hastalarında gördüğü acı gerçeği açıkladı. Hayat pahalılığı halk sağlığını tehdit ediyor

Enflasyonun yarattığı hayat pahalılığının insanların hayatını nasıl tehdit ettiği açıklandı.

Ökkeş Bölükbaşı KAYNAK: Haber Merkezi
Dahiliye doktoru hastalarında gördüğü acı gerçeği açıkladı. Hayat pahalılığı halk sağlığını tehdit ediyor

Yüksek enflasyon nedeniyle tüm ürünlere zam üstüne zam yağdı. Temel gıdalardan ilaç fiyatlarına da kadar birçok ürünün fiyatı resmen uçtu. Meyve, sebze fiyatları, ekmek fiyatı oldukça pahalandı.

Zamlar karşısında da beli bükülen vatandaşlar ay sonunun getirmenin peşine düştü. Dar gelirli vatandaşlar pazara gitmekte bile zorlanıyor. Özelikle emekli vatandaşlar emekli maaşlarının yetersizliği nedeniyle bir torba meyveyi bile zor alıyor.

ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Dahiliye doktoru Hakan Ertan solsyal medya hesabından bir paylaşım yaparak muayeneye gelen hastaların çoğunluğunun B12, folik asit, D vitamini düzeyinin düşük olduğunu belirtti.

Ertan vitamin reçetelemekten yorulduğunu açıklayarak hastaların iyi beslenemediğini ya da gıdaların yeterinde mineral ve vitamin ihtiva edemediğini söyledi.

Ertan’ın paylaşımı şu şekilde:

Dahiliye polikliniğine başvuran hemen hemen herkesin B12, folik asit, D vitamini düzeyleri düşük. Vitamin reçetelemekten perişan oldum.

İnsanlar beslenemiyor mu, yoksa gıdalar yeterince mineral, vitamin ihtiva etmiyor mu?

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