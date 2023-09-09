Daire şeklindeki gökkuşağını görenler gözlerine inanamadı

Venezuela'da daire şeklinde görülen gökkuşağı görenleri büyüledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Daire şeklindeki gökkuşağını görenler gözlerine inanamadı

Editör: Ersoy Özdem

Venezuela’da çekilen bir videoda gökkuşağının daire şeklinde olduğunu görenler gözlerine inanmadı.

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Işık ışınlarının su damlaları içinden geçerken kırılmasıyla ve yansımasıyla oluşan gökkuşakları, aslında tam bir çember şeklinde oluşur ancak gökkuşağının görülebilmesi için Güneş'in ufkun üzerinde yaklaşık 40 dereceden fazla yükselmemiş olması gerekir.

Bu yüzden yer yüzeyinden bakıldığında gökkuşakları yarım bir çember biçiminde görünür.

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Ancak yüksek bir dağın tepesinden ya da yükseklerde uçan bir uçağın içinden baktığınız zaman tam bir çember biçiminde gökkuşakları görebilirsiniz.

Yağmurlu veya puslu günlerde, uçak yolcuları ve pilotlar bazen tam dairesel gökkuşağı görürler.

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