Dalak büyümesi nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan sirozla ilgili detaylar internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya devam ediyor. Peki, dalak büyümesi nedir? Dalak büyümesi belirtileri nelerdir? Dalak büyümesi tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

Dalak büyümesi nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan dalak büyümesiyle ilgili detaylar…

DALAK BÜYÜMESİ NEDİR?

Dalak; yaklaşık olarak yumruk büyüklüğünde, sol kaburganın hemen altında, mideyle komşu bir organdır. Kırmızı kan hücrelerini filtrelemesi ve vücudu enfeksiyonlara karşı koruması nedeniyle bağışıklık sisteminde oldukça önemli bir role sahiptir. Anormal kan hücrelerinin kan dolaşımına karışmasına engel olur. Dalak, aynı zamanda beyaz kan hücrelerini depolayarak içerisinde bulunan yabancı maddeleri süzer, hasarlı kırmızı kan hücrelerini temizler, kan hücrelerini ve trombositleri koruyarak kanın pıhtılaşmasını sağlar.

DALAK BÜYÜMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Karnın sol üst bölgesinde ağrı,

-Çabuk doyma, kilo kaybı,

-Şişlik hissi,

-Yorgunluk,

-Sıkça enfeksiyon hastalığı geçirilmesi,

-Kansızlık (anemi),

-Kolay kanama,

-Nefes darlığı

DALAK BÜYÜMESİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Dalak büyümesi tedavisi için öncelikle altta yatan sorunun ne olduğunun anlaşılması gerekir. Dalak büyümesine neden olabilen hastalıklar eğer enfeksiyon kaynaklıysa, hekim enfeksiyona neden olan hastalığı tedavi etmek için antibiyotik gibi ilaç tedavileri önerebilir.

Antibiyotik tedavisi, sadece bakteriyel enfeksiyon kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılır. Dalak büyümesine neden olan faktörler enfeksiyon hastalıklarına bağlı değilse antibiyotik tedavisi kullanılmaz. Böyle durumlarda ise splenektomi denilen dalak çıkarma operasyonu gerçekleştirilir.

Splenektomi işlemi tam dalak çıkarma (splenektomi) veya parça alınması (kısmi splenektomi) olarak, hastanın durumuna göre iki farklı şekilde yapılabilir. Dalak büyümesi tedavi edilmediği takdirde ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Tedavi edilmeyen dalak büyümeye devam eder, bu da yırtılma ve kanama riskini artırır. Dalak, çok kanlı bir organ olduğu için yırtılma veya kanamalarda hayati risk oluşturabilir. Splenektomi operasyonu, laparoskopik cerrahi veya robotik cerrahi yöntemlerinden hastaya en uygun olanı seçilerek yapılır.

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