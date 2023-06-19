Sarmaşık otu neye iyi geliyor?

Bağışıklık sistemini güçlendiren sarmaşık otunun faydaları dikkat çekti.

Sarmaşık otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan sarmaşık otunun faydaları dikkat çekti.

SARMAŞIK OTU NEDİR?

Sarmaşıkgiller familyasından; tırmanıcı ye il odunsu bir bitkidir. Meyvesi etli, yuvarlak ve üzümsüdür. Yurdumuzda; adi sarmaşık ve kafkas sarmaşığı olmak üzere 2 çeşidi vardır.

Yaprak ve meyvelerinde heederin denilen zehirli bir madde vardır.

SARMAŞIK OTUNUN FAYDALARI

- Gün içerisinde 3 veya 4 kez kaynatılarak gargara yapıldığında diş ağrısına iyi gelir.

- Haricen yaraların tedavisinde kullanılır.

-Dalak iltihabı, ülser, kulak ve diş ağrısı, nezle, grip, şişmanlık, uykusuzlukta fayda sağlar.

-Lösemi ile beraber birçok değişik kanser türüne karşı hastalıklı hücreleri iyileştirme konusunda etkilidir.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Bağırsak ve mide hastalıkları adına iyi gelir.

-Balgam ve öksürüğe iyi gelir.

-Soğuk algınlığı bronşit için bire bir katkı sağlar.

-Nefes darlığını gidermede yardımcıdır.

-Bağırsak solucanı düşürmek için önemlidir.

-İdrar yolu iltihapları ile adet kanı zorlanmasında iyi gelir.

-Kusmaya ve mide bulantısına karşı iyileştirici etkisi vardır.

-Böbrek taşlarının düşürülmesi noktasında doğal bir yöntem olarak öne çıkar.

-Stresi azaltır.

-Yağ yakımını sağlamak ve zayıflamak için doğal bir tedavi yöntemi sunar.

-Cilt bakımında etkilidir.

-Saç dökülmesine ve kepeklenmeye karşı etki sunar.

-Kızarıklık ya da yara üzerine bastırıldığı zaman iyileştirici bir bitkisi bulunur.

NASIL KULLANILIR?

1 çorba kaşığı bitki 0,5 litre suda 10 dakika kaynatılıp süzülür. Günde 3 defa yemeklerden evvel birer çay bardağı içilir.

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