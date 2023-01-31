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Sağanak, dolu, fırtına Marmaris’i dağıttı geçti. Dalgaların boyu elektrik direklerini aştı

Marmaris'te meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre ilçede rüzgarın şiddeti 70,2 kilometre olarak ölçüldü. Güneydoğudan (keşişleme) esen fırtına ağaçları devirdi, dev dalgalar oluşturdu, iş yerlerinin tabelalarını, tentelerini uçurdu. Geriye kalan görüntüler ise halen sosyal medyada paylaşılıyor...

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 12:34
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Dalgaların boyu elektrik direklerini aştı. Sağanak, dolu, fırtına Marmaris’i dağıttı geçti

Sağanak, dolu, fırtına Marmaris’i dağıttı geçti. Dalgaların boyu elektrik direklerini aştı
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İlçede gece saatlerinde başlayan fırtına dolayısıyla Turunç, Selimiye, Bayır, Beldibi, İçmeler, Adaköy, Çamdibi, Tepe ve Sarıana mahallelerinde ağaçlar devrildi. İçmeler ve Sarıana Mahallesi'nde ağaçlar otomobillerin üzerine düşerek zarar verdi. Turunç Mahallesi'nde devrilen ağacın kapattığı yolu ekipler açtı.

İçmeler Mahallesi'nde otelin camı çalışanların üzerine düştü. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince yaralanan kişi ayakta tedavi edildi.

Körfezde alargada bekleyen tekneler dev dalgaların içinde kaldı.

Dev dalgalar sahillerdeki işletmelere ulaştı.

Sağanak ve dolu dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sarıana Mahallesi'nde bir otomobil azmağa düştü.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekipleri devrilen ağaçları kaldırıyor, yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışıyor.

Emniyet ve jandarma ekipleri de halen mahallelerde denetimler gerçekleştiriyor.

DERELER TAŞTI

Marmaris Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada vatandaşların sağanak ve aşırı rüzgar sebebiyle can ve mal güvenlikleri açısından dışarıya çıkmamaları istendi.

İçmeler Mahallesi’nde dere taştı, dağlardan sel suları ile gelen tomruklar caddelere sürüklendi. Turunç Mahallesi’nde de Dereözü Deresi taştı. Bazı mahallelerde ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı.

Marmaris-Menteşe kara yoluna dağlardan kaya parçaları düştü. Karayolları ve Marmaris Bölge Trafik Müdürlüğü ekiplerince kaya parçaları temizlendi.

Derelerden gelen sel suları Marmaris Körfezi'nde denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

Marmaris, sağanak sonrasında havadan görüntülendi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2-3 saat içinde ilçeye yaklaşık 120 kilogram yağışın düştüğünü kaydetti. Oktay, sel nedeniyle ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandığını ifade ederek, "Burada tüm kurum personeli görevlerini canla başla yerine getiriyor." dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Marmaris ilçesinde özellikle öğle saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle bir evde su baskını yüzünden mahsur kalan vatandaşa, 3 dere ağzı temizliği ile 7 yağmur gideri tıkanıklığına, yağmur sonrası tıkanan büz ağızları ve yol temizlik çalışmalarına ekiplerin müdahale ettiği bildirildi.

Açıklamada, il genelinde 19 iş makinesi, 7 kanal açma aracı, 5 vidanjör, 13 itfaiye aracı, 60 personelle yaşanan olaylara kısa sürede müdahale edildiği belirtildi.

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