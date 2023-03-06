﻿Selimiyespor'da hedef şampiyonluk. Kulüp Başkanı Cumhur Kaya açıkladı

Dr. Alp Gayrimenkul 2. Amatör Küme'de mücadele eden Selimiyespor adım adım 1. Amatöre koşuyor.
El Direkspor’u 1-0 ardında da Datça Belediyespor’u 2-1 mağlup eden Selimiyespor'da yüzler gülüyor.
Selimiyespor Başkanı Cumhur Kaya art arda gelen galibiyetler sonrasında umutlu konuştu.
Kaya, "Adım adım hedefe doğru ilerliyoruz. Amacımız 1. Amatör Lig" diyerek gelecek sezon için hedefi belirledi.
Selimiyespor Dr. Alp Gayrimenkul 2. Amatör Küme'de B Grubu'nda 2 maçta topladığı 6 puanla 2. sırada yer alıyor.
Selimiyespor aynı puanda 1. sırada bulunan Ölüdeniz Belediyespor'la şampiyonluğun en büyük adayı.
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