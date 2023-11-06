Dalgın vatandaş hayvan pazarında ortalığı ayağa kaldırdı. Böylesini de ilk kez görüyoruz

Her hafta, çakmak, telefon, tespih gibi cepte taşınan çeşitli eşyaların unutulduğu Aydın’daki hayvan pazarında ilginç bir unutkanlık vakası yaşandı.

Civardaki il ve ilçelerden çok sayıda hayvan sahibinin buluştuğu pazarda, bu defa dalgın bir vatandaş iki adet danasını birden unutup gitti.

DANALARIN SAHİBİ BULUNDU

Sahibi olmaması nedeniyle aç ve susuz kalmaması için Efeler Belediyesi zabıta ekiplerince emanete alınan danaların sahibinin bulunması için Celepler Odası yetkilileri çalışma başlattı.

Yetkililerin uzun uğraşları sonucu unutulan danaların Erol Çatıkkaş adlı kişiye ait olduğu belirlendi. Unutulan danalar daha sonra sahiplerine teslim edildi.