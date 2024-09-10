Damadın kahvesine ne bulursa attı

Geleneksel kız isteme törenlerinde damada verilen tuzlu kahve adeti, bu kez farklı bir şekilde sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir gelin adayı, kahveye sadece tuz değil, bolca baharat da ekleyerek damadına içirdiği anları sosyal medyada paylaştı. “Sizce ben kahveye tuzu biberi basıp manitayı kusturmuş muyumdur?” notuyla paylaştığı video, kısa sürede viral hale geldi.

Görüntülerde, damadın kahveyi içtikten sonra ağzını kapatarak zor anlar yaşadığı ve hızla lavaboya doğru koştuğu görülüyor. Damadın mide bulantısını bastırmaya çalıştığı bu anlar, izleyenler arasında hem güldüren hem de şaşırtan yorumlara sebep oldu. Sosyal medya kullanıcıları, bu kahve şakasının sınırlarını zorladığını belirterek olayla ilgili çok sayıda esprili paylaşım yaptı.

Geleneksel tuzlu kahve adeti, Türkiye’de kız isteme törenlerinde damat adaylarına sunulan ve genellikle esprili bir yaklaşımla yapılan bir gelenek. Ancak bu kez baharatlı kahveyle bambaşka bir boyut kazanan bu adet, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.