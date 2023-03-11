Damat düğününü kana buladı: Ölü ve yaralı var

Çankırı'da kendi düğününde havaya ateş eden 20 yaşındaki damat, bir kişinin ölmesine sebep oldu. Ü.D isimli damat, gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ağzıbüyük köyündeki düğünde damat Ü.D'nin havaya ateş edip silahını beline taktığı sırada silah ateş aldı.

Silahtan çıkan kurşunla 26 yaşındaki S.K. ile 15 yaşındaki K.K yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan S.K, ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken K.K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren damat Ü.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (AA)