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Damat, gelin tarafından dolandırıldı

Yozgat’ta Suriye uyruklu bir gelin, düğün gününden bir hafta sonra takıları ve para alarak kayıplara karıştı. Damadı dolandıran Suriye uyruklu bir gelin, jandarma tarafından yakalandı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 15:43
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Damat, Suriye uyruklu gelin tarafından dolandırıldı

Damat, gelin tarafından dolandırıldı
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Yozgat’ın Sorgun ilçesinde damadı dolandıran yabancı uyruklu gelin tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Sorgun’a bağlı Belencumafakılı köyünde meydana geldi. Olayda, 22 yaşındaki F.Y. Kayseri’den getirdiği Suriye uyruklu 25 yaşındaki M.H isimli şahıs ile evlendi. 

Düğün gününden bir hafta sonra Belencumafakalı köyüne gelen araca binen M.H. isimli şahsın köyden ayrıldığı öğrenildi. Gelin M.H. giderken yanında düğün günü takılan 2 adet küpe, 1 adet zincir üzerinde çeyrek altın takılı çerçeveli kolye,1 adet kol saati, 2 adet altın yüzük, 2 adet cep telefonu ve toplam bin 105 TL nakit para alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden F.Y. jandarma ekiplerine haber verdi. Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Jandarmanın takibi sonucu M.Y. isimli şahıs Boğazlıyan ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki sorgusunun ardından M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yozgat Cezaevine gönderildi.

 

(Kaynak: İHA)

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