19 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Amerikalı gözde milyardere 11 yıl hapis. Geleceğin Steve Jobs’u deniliyordu

Amerikalı gözde milyardere 11 yıl hapis. Geleceğin Steve Jobs’u deniliyordu

Bir dönem geleceğin Steve Jobs’u olarak gösterilen ve kan testi şirketi Theranos’un kurucusu Elizabeth Homes’e dolandırıcılık suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 16:02
Takip Et

Amerikalı gözde milyarder Elizabeth Holmes’e 11 yıl hapis. Geleceğin Steve Jobs’u deniliyordu

Amerikalı gözde milyardere 11 yıl hapis. Geleceğin Steve Jobs’u deniliyordu
+
Aa
-

Kan testi şirketi Theranos'un kurucusu ABD'nin gözde milyarderi Elizabeth Holmes, yargılandığı davada yatırımcıları dolandırmaktan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bir dönem geleceğin Steve Jobs'u olarak gösterilen 38 yaşındaki Elizabeth Holmes, Kaliforniya'da görülen davada 11 suçtan yargılandı. Holmes, ''dolandırıcılık ve komplo kurmak''tan suçlu bulundu, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GERÇEK OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Stanford Üniversitesi’ni terk eden genç kadın 9 milyar dolar değer biçilen şirketi Theranos’u kurmuş ve ürettikleri makinelerinin birkaç damla kanla yüzlerce hastalığa tanı koyabileceğini iddia etmişti. Ancak bunun gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Holmes'a toplam 11 suçlama yöneltiliyordu ancak kamuyu dolandırmakla ilgili dört ithamda suçu sabit görülmedi. Üç suçlamada ise jüri bir karara varamadı.

"Yatırımcıları dolandırmak için komplo kurmak" ve "elektronik dolandırıcılık" da Holmes'un işlediği hükmüne varılan suçlar arasında.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
2
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
3
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
4
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
5
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
6
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
7
﻿Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
﻿Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
﻿Tırnaklar neden çabuk kırılır? Tırnakları güçlendirmenin yolları
﻿Tırnaklar neden çabuk kırılır? Tırnakları güçlendirmenin yolları
﻿Tırnaklar neden çabuk kırılır? Tırnakları güçlendirmenin yolları
﻿İstanbul’da metrosunda yolcular tahliye edildi
﻿İstanbul’da metrosunda yolcular tahliye edildi
﻿İstanbul’da metrosunda yolcular tahliye edildi
﻿Acemi sürücü baba ile kızını az daha öldürüyordu
﻿Acemi sürücü baba ile kızını az daha öldürüyordu
﻿Acemi sürücü baba ile kızını az daha öldürüyordu
﻿Tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
﻿Tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
﻿Tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.