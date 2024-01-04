Damat vergi şampiyonu oldu ama şirketi kurumlar vergisinde listede yok. İşte ilk 100 şirket

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2022 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri sonucunda Türkiye’de en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, en fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasında yer aldı. Bu yılın vergi rekortmeni olan Bayraktar’a 564 milyon 124 bin 318 lira vergi tahakkuk edilmiş oldu.

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise Bayraktar’ın şirketi İHA-SİHA üreticisi Baykar firmasının yer almaması ise dikkatleri çekti.

Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın aynı zamanda teknoloji liderliğini de yürüttüğü Baykar şirketi, savunma ve havacılık sanayisinde faaliyette bulunuyor.

İKİNCİ SIRADAKİ MÜKELLEF İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEDİ

Vergi rekortmenleri listesinde Bayraktar’ın ardından ikinci sıradaki mükellef isminin açıklanmasını istemedi. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 200 milyon 757 bin 695 lira vergiyle üçüncü sırada yer aldı.

Listenin 4, 5, 6 ve 7'nci sırasındaki mükellefler de isminin açıklanmasını istemedi.

Enka İnşaat ve Sanayi AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara 8'inci oldu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, menkul kıymet aracılık faaliyetleriyle 9'uncu sırada yer aldı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ise 10'uncu sırada yer aldı.

Böylece ilk 100 listesinde 76 rekortmen isminin açıklanmasını istemedi.

BANKALAR ÖNE ÇIKTI…. İŞTE İLK 100 ŞİRKET

Gelir İdaresi Başkanlığı, Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralamasını açıkladı. Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk ve 3’üncü sıradaki kurumlar isimlerinin açıklanmasını istemedi. Listenin 2'nci sırasında Türkiye Garanti Bankası 21 milyar 419 milyon 640 bin 283 lira vergi tahakkuku ile yer aldı.

Listenin, 4. sırasında Yapı ve Kredi Bankası, 6'ncı sırasında Akbank Türk, 7'nci sırasında Türkiye İş Bankası, 8'inci sırasında Türkiye Halk Bankası, 9'uncu sırasında QNB Finansbank ve 10'uncu sırasında ise Denizbank bulunuyor.

Sıralamada bankacılığın yanı sıra demir ve çelik, madencilik, elektrik enerjisi üretimi, giyim, perakende ve sigortacılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler ön plana çıktı. Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 38'i ise isminin açıklanmasını istemedi.