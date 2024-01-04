Muharrem İnce CHP Genel Merkezine girerken açıkladı. İzmir adayı olacak mı ?

Kaynak: Haber Merkezi
Muharrem İnce CHP Genel Merkezine girerken açıkladı. İzmir adayı olacak mı ?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Genel Başkan Özgür Özelle görüşmek üzere CHP Genel Merkezi’ne geldi. İnce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olup olmayacağını açıkladı.

TELE1’in haberine göre, Genel Merkeze girişi sırasında Muharrem İnce’ye, “İzmir için aday adayı olacak mısınız?” sorusu soruldu.

İnce bu soruya “Hayır” yanıtını verdi.

Toplantının ardından iki lider basına açıklamalarda bulundu.

muharrem-ince-ile-ozgur-ozel-bir-araya-geldi-001.jpg

Özgür Özel, halkın gündeminde olan konuları görüştüklerini belirterek şunları söyledi:

“Görüşmede memleket meselerini ve halkın meselelerini konuştuk ve önümüzdeki süreçte diyalog halinde olma konusunda fikir birliğinde bulunduk.

Arkadaşlar dün AYM’nin kararını hiçe sayan bir darbe girişiminin son perdesi oynandı. Bu şartlar altında yapılacak MYK ve PM toplantısının özel gündemle yapılacağını duyurmuştum. Bizden yerel seçime dair bir açıklama duymayacaksınız.

Hafta içi belirlenecek bir günde bugünkü belirlenecek gündemle Parti Meclisi’nin toplanacağını birinci ağızdan açıklamış olayım.”

muharrem-ince-ile-ozgur-ozel-bir-araya-geldi-1-001.jpg

İnce ise görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, ziyaret sebebinin yeni seçilen Genel Başkanı tebrik için olduğunu ve bunun bir nezaket ziyareti olduğunu belirtti.

“YARGI AKLINI BAŞINA ALSIN”

Yerel seçimler için de fikir alışverişinde bulunduklarını belirten İnce, yerel seçimler için duydukları kaygıyı CHP Genel Başkanına ifade ettiklerini açıkladı.

Yargıtay’ın Can Atalay hakkında verdiklerini karar için düşüncelerini açıklayan İnce, “Yargı aklını başın alsın” ifadesini kullandı.

064c449f-1299-41a4-aa44-0fbccd5541f7-w.jpg

“YARGI YOKSULLUĞA SÜRÜKLÜYOR”

Yargının AKP tarafından kontrol altına alındığını söyleyen İnce, Türkiye’nin yargı nedeni ile yoksulluğa sürüklendiğini ifade ederek şunları söyledi:

Bu memleketin adliyesi, zaptiyesi, mülkiyesi, harbiyesi, tıbbiyesi ele geçirilmiş durunda. Memlekette yargı ele geçirilmiş durumda. Yargının adil işlemediği bir ülkede ekonominin iyi olması mümkün değildir. Yargı, karın doyurur.

Yargı aklını başına almalıdır. Yargı bizi yoksulluğa sürüklemektedir. Bugün dolar 30 TL olmuşsa, Euro 35 TL’ye doğru gidiyorsa bunun birinci sorumlusu ekonomistler değildir, hakimlerdir, yargıçlardır, savcılardır, siyasetçilerdir.

Sayın Genel Başkan’a, sayın Özgür Özel’e Cumhuriyet Halk Partisi amiral gemisidir, bugün muhalefetteki en güçlü partidir. O konuda görüşlerimizi aktardık. Türkiye nasıl yeniden ayağa kaldırılır kendisiyle o konuda kendisiyle görüşlerimizi paylaştık.”

Son Haberler
Edirne sis altında! Selimiye Camisi gözden kayboldu Gündem
Edirne sis altında! Selimiye Camisi gözden kayboldu
Tahliye talebi reddedilince kadın hakimin üzerine uçtu. Mahkeme sırasında ortalık bir anda karıştı Dünya
Tahliye talebi reddedilince kadın hakimin üzerine uçtu. Mahkeme sırasında ortalık bir anda karıştı
Damat vergi şampiyonu oldu ama şirketi kurumlar vergisinde listede yok. İşte ilk 100 şirket Ekonomi
Damat vergi şampiyonu oldu ama şirketi kurumlar vergisinde listede yok. İşte ilk 100 şirket
Fatih Terim Yunanistan'da olay yarattı. Herkes onu konuşuyor Spor
Fatih Terim Yunanistan'da olay yarattı. Herkes onu konuşuyor
Akıllı telefon ve tabletlerin çocuklara yeni zararı ortaya çıktı Sağlık
Akıllı telefon ve tabletlerin çocuklara yeni zararı ortaya çıktı
Ukrayna bugüne kadar 6 bin Rus tankını imha ettiğini duyurdu Dünya
Ukrayna bugüne kadar 6 bin Rus tankını imha ettiğini duyurdu