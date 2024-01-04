Muharrem İnce CHP Genel Merkezine girerken açıkladı. İzmir adayı olacak mı ?

TELE1’in haberine göre, Genel Merkeze girişi sırasında Muharrem İnce’ye, “İzmir için aday adayı olacak mısınız?” sorusu soruldu.

İnce bu soruya “Hayır” yanıtını verdi.

Toplantının ardından iki lider basına açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, halkın gündeminde olan konuları görüştüklerini belirterek şunları söyledi:

“Görüşmede memleket meselerini ve halkın meselelerini konuştuk ve önümüzdeki süreçte diyalog halinde olma konusunda fikir birliğinde bulunduk.

Arkadaşlar dün AYM’nin kararını hiçe sayan bir darbe girişiminin son perdesi oynandı. Bu şartlar altında yapılacak MYK ve PM toplantısının özel gündemle yapılacağını duyurmuştum. Bizden yerel seçime dair bir açıklama duymayacaksınız.

Hafta içi belirlenecek bir günde bugünkü belirlenecek gündemle Parti Meclisi’nin toplanacağını birinci ağızdan açıklamış olayım.”

İnce ise görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, ziyaret sebebinin yeni seçilen Genel Başkanı tebrik için olduğunu ve bunun bir nezaket ziyareti olduğunu belirtti.

“YARGI AKLINI BAŞINA ALSIN”

Yerel seçimler için de fikir alışverişinde bulunduklarını belirten İnce, yerel seçimler için duydukları kaygıyı CHP Genel Başkanına ifade ettiklerini açıkladı.

Yargıtay’ın Can Atalay hakkında verdiklerini karar için düşüncelerini açıklayan İnce, “Yargı aklını başın alsın” ifadesini kullandı.

“YARGI YOKSULLUĞA SÜRÜKLÜYOR”

Yargının AKP tarafından kontrol altına alındığını söyleyen İnce, Türkiye’nin yargı nedeni ile yoksulluğa sürüklendiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Bu memleketin adliyesi, zaptiyesi, mülkiyesi, harbiyesi, tıbbiyesi ele geçirilmiş durunda. Memlekette yargı ele geçirilmiş durumda. Yargının adil işlemediği bir ülkede ekonominin iyi olması mümkün değildir. Yargı, karın doyurur.

Yargı aklını başına almalıdır. Yargı bizi yoksulluğa sürüklemektedir. Bugün dolar 30 TL olmuşsa, Euro 35 TL’ye doğru gidiyorsa bunun birinci sorumlusu ekonomistler değildir, hakimlerdir, yargıçlardır, savcılardır, siyasetçilerdir.

Sayın Genel Başkan’a, sayın Özgür Özel’e Cumhuriyet Halk Partisi amiral gemisidir, bugün muhalefetteki en güçlü partidir. O konuda görüşlerimizi aktardık. Türkiye nasıl yeniden ayağa kaldırılır kendisiyle o konuda kendisiyle görüşlerimizi paylaştık.”