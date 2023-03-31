Damkoruğu bitkisi neye iyi geliyor?

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan damkoruğu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Damkoruğu bitkisiyle ilgili detaylar…

DAMKORUĞU BİTKİSİ NEDİR?

Damkoruğugillerden ılık iklimlerde yeti en bir bitkidir. Çiçekleri kırmızıdır.

Yaprakları etli ve çiçeklerin dibindedir. Haziran - Ağustos ayları içinde toplanır. Çoğu zaman taze halde kullanılır.

DAMKORUĞU BİTKİSİ NEYE İYİ GELİYOR?

-Basur memelerini giderir

-Nasırları söker.

-Bağırsak kurtlarını düşürmeye yardımcıdır.

-Ateş yanığına iyi gelmektedir.

-Cilt iltihaplarında ve egzama tedavisinde kullanılır.

-Ağrı kesici ve derinin keratonik yapısının bozulmasını önleyici özelliği vardır

-Taze halde nasır üzerin e konulduğunda nasiri kurutur.

-Bağırsak yaralarına ve ishale iyi gelir.

-Safrayı düzenleyerek kötü rahim akıntılarını keser.

NASIL KULLANILIYOR?

Bitkinin kurutulması zordur. Genellikle bitkisel yağda konserve edilen yapraklarından yararlanılır.

ZARARLARI VAR MI?

Önerilen ölçülerde kullanıldığı sürece herhangi bir yan etkisi yoktur. Bazı kitaplarda bitkinin zehirli olduğu yazılıdır.