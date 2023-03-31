31 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Hangi besinler hangi ağrıları giderir?

Her besinin bir ağrıyı giderdiğini biliyor muydunuz? İşte hangi besinin hangi ağrıyı giderdiğinin yanıtı…

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 09:50
Takip Et

Hangi besinler hangi ağrıları iyileştirir

Hangi besinler hangi ağrıları giderir?
+
Aa
-

Editör: Yaşar Gürsoy

GÜZELAVRAT OTU

Mide ağrısını kesici ilaç yapımında kullanılır.

HAŞHAŞ

Bileşiminde toplanma zamanına göre değişen afyon alkaloitleri vardır. Harici ağrı dindirici olarak, özellikle diş hekimliğinde yararlanılır.

HAYIT

Sancıları keser. Karın ağrısı ve ishali keser.

HİNDİSTAN CEVİZİ

Böbreklerdeki kum ve taşların düşürülmesine yardımcı olur. Mide ağrısını yok eder.

KANTARON

Çayı kuvvet verici, iştah açıcıdır. Ayrıca astım ve mide ağrılarında faydalıdır.

KARANFİL

Diş ağrıları için çok faydalıdır. Bir adet kuru karanfili ağzınıza alıp çiğnediğinizde diş ağrısı geçer.

KİRAZ

Aspirin yerine kiraz yemek, ağrıların dindirilmesinde aspirinden çok daha etkili oluyor.

KUŞBURNU

İyi bir raşitizm ilacı, etkin bir kan temizleyicisidir. Romatizma ağrılarını giderir. Basur tedavisinde iyi sonuç verir.

NANE

Yaprakları çay halinde yatıştırıcı ve bulantıyı giderici olarak kullanılır. Mide ağrısında ilaç görevi üstlenir.

PAPATYA

Basurda ağrı kesici ve tedavi edici etkiye sahiptir.

PATLICAN

Böbrek yanmaları ve ağrılarını keser. Sinirleri yatıştırır. Kalp çarpıntılarını giderir.

ZEYTİN

Zeytinyağı, safrayı artırır. Karaciğeri çalıştırır. Karaciğer ağrılarını dindirmede faydalıdır.

BADEM

Böbrek, mesane ve idrar yollarındaki iltihapları giderir. Baş ağrısı, karaciğer ve böbrek ağrılarını hafifletir.

BAKLA

Böbrek ağrılarını ve iltihaplarını giderir.

BİBERİYE

Romatizma ağrılarını dindirir.

ÇİLEK

Böbrek, idrar yolları ve bağırsak sorunları için birebirdir. Ayrıca diş etlerini güçlendirir, dişlerdeki tartarı önler, ağız kokularını ve boğaz ağrılarını giderir.

DEFNE

Vücuda rahatlık verir. İdrar ve adet söktürür. İştah açar. Sinir ağrılarını iyileştirir.

DEFNE YAĞI

Romatizma ağrılarını dindirici ve vücut parazitlerini öldürücüdür.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
1
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
2
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
3
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
4
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
5
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini
6
﻿Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini
﻿Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini
﻿Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Oy pusulasında 4 adayın ismi yer alacak
7
﻿Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Oy pusulasında 4 adayın ismi yer alacak
﻿Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Oy pusulasında 4 adayın ismi yer alacak
﻿SPK iki şirket daha borsa yolu açtı
﻿SPK iki şirket daha borsa yolu açtı
﻿SPK iki şirket daha borsa yolu açtı
﻿Uzmanı Ramazan’da kilo almanın en önemli sebebini açıkladı
﻿Uzmanı Ramazan’da kilo almanın en önemli sebebini açıkladı
﻿Uzmanı Ramazan’da kilo almanın en önemli sebebini açıkladı
﻿Türkiye Varlık Fonu'ndan Kamu bankaların 111,7 milyar lira
﻿Türkiye Varlık Fonu'ndan Kamu bankaların 111,7 milyar lira
﻿Türkiye Varlık Fonu'ndan Kamu bankaların 111,7 milyar lira
﻿Karaciğer nakilli sporcudan anlamlı yarış
﻿Karaciğer nakilli sporcudan anlamlı yarış
﻿Karaciğer nakilli sporcudan anlamlı yarış
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.