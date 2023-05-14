Damperi açık kalan tır EDS direğine çarpıp devrildi

Tuzla’da D-100 kara yolunda şoförünün damperini açık unuttuğu tır, EDS kamera direğine çarparak devrildi.

Damperi açık kalan tır EDS direğine çarpıp devrildi

İddiaya göre Cemil Aslan'ın kullandığı tır, inşaat alanına hafriyat boşalttıktan sonra damperi indirmeyi unutarak hareket etti.

D-100 kara yoluna giren tırın damperi, Karayolları Denetim İstasyonu'na ait denetim kameralarının bulunduğu platforma takıldı. Platformu yerinden söken tır yol kenarına devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şoför Cemil Aslan'ı tırın içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri yaralı şoförü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Kaza nedeniyle D-100 Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Devrilen tırın vinç yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. (DHA)

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